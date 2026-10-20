Zoé Robledo presentará esta semana propuesta de reducción de gastos en IMSS

Ante la negativa de aceptar las propuestas de aumento salarial y el amago de un paro nacional por parte de trabajadores del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que el director del Seguro Social, Zoé Robledo, presentará esta semana una propuesta de reducción de gastos que no afecten los servicios de salud para poder otorgar un aumento salarial.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo indicó que se busca una ruta de solución a los contratos de personas que trabaja sin dicha seguridad, incluso, casos de personal médico que atendió la pandemia de covid-19.

Tiene que estar esta semana, el objetivo es. Lo que le pedí a Zoé es que haga un ejercicio de ver cómo reducir gastos en ciertas áreas que no afecte el servicio de salud, ni los servicios que da el IMSS para poder otorgar un aumento salarial mayor a los trabajadores, pero al mismo tiempo resolver el tema de contratos, de personas que todavía no son contratadas de manera formal, incluso algunos que vienen desde la pandemia”, indicó.

Seguirán reuniones con personal del IMSS

La Mandataria federal aseguró que se seguirá reuniendo con el personal de salud del IMSS en los estados para conocer las necesidades y buscará soluciones en beneficio de los trabajadores y los derechohabientes.

Este martes, integrantes del movimiento de trabajadores de base del IMSS entregaron a Atención Ciudadana de Presidencia de la República un documento con su pliego petitorio que consta en la solicitud de un aumento del 10% a su salario, además de la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), entre otras peticiones.