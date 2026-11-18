La volcadura de una pipa cargada con gas LP se registró sobre la carretera Buenavista-Xipetzinco, en el tramo que conecta a los municipios de Tlaxco y Domingo Arenas, en Tlaxcala. El accidente dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad por causas que hasta el momento se desconocen. Antes de volcar, la pipa se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y terminó a un costado de las vías del ferrocarril.

El percance provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. Elementos de las policías Municipal y Estatal implementaron un operativo y cerraron la circulación vehicular para evitar riesgos a los automovilistas.

Debido a las labores de seguridad y retiro de la pipa, la carretera permaneció cerrada durante más de tres horas. Especial

Asimismo, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudió al sitio para realizar inspecciones preventivas y descartar posibles riesgos por la carga de gas LP, mientras una empresa de grúas llevaba a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

De manera preliminar, se informó que el conductor abandonó el lugar y se dio a la fuga tras el accidente. Debido a las labores de seguridad y retiro de la pipa, la carretera permaneció cerrada durante más de tres horas.

La circulación fue restablecida una vez que concluyeron los trabajos y se descartaron riesgos para la población.