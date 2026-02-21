Volcadura de tráiler en Oaxaca desata rapiña; hasta abuelitas y niños participaron | VIDEO

La madrugada de este sábado se registró la volcadura de un tráiler en la carretera Costera 200, en el tramo Salina Cruz–Huatulco, a la altura de la comunidad El Coyul, municipio de San Pedro Huamelula. El percance ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la zona conocida como Las piedras del rosario, caracterizada por curvas pronunciadas. La unidad pesada perdió el control y terminó volcada, dejando su carga esparcida a un costado del asfalto.

Minutos después del accidente, pobladores de la zona acudieron al lugar y comenzaron a llevarse los productos que transportaba el tráiler: colchones, pañales, papel sanitario, toallas femeninas y otros artículos de aseo personal. La acción se desarrolló ante la ausencia de corporaciones policiacas, lo que generó molestia entre vecinos que criticaron la falta de apoyo al conductor y la falta de resguardo del sitio.

Antecedentes en la región

Este tipo de incidentes no es aislado. Las carreteras federales del Istmo, como la Transístmica 185 Coatzacoalcos–Salina Cruz, la Panamericana 190 La Ventosa–Arriaga y la propia Costera 200, han sido escenario recurrente de volcaduras seguidas de actos de rapiña.

Apenas el pasado 15 de febrero, una unidad de carga de una empresa de mensajería volcó antes de llegar a Huatulco. Tras el saqueo de su mercancía, la compañía emitió un llamado público para recuperar los paquetes, muchos de ellos enviados por familias del Istmo hacia la Costa.

La rapiña en México: un delito grave con consecuencias legales

La rapiña, entendida como el acto de apropiarse de bienes ajenos aprovechando situaciones de emergencia, desorden o vulnerabilidad, se ha convertido en un fenómeno recurrente en México, especialmente tras accidentes carreteros que involucran camiones de carga. Aunque para muchos aún se percibe como una “oportunidad” de llevarse mercancía caída en la vía pública, la realidad es que se trata de un delito tipificado en los códigos penales estatales y sancionado con penas severas.

¿Qué es la rapiña?

La rapiña se define como el apoderamiento de bienes ajenos mediante violencia, intimidación o aprovechando el caos generado por accidentes, desastres naturales o disturbios. En México, se asocia principalmente con saqueos tras la volcadura de tráileres en carreteras, donde pobladores o automovilistas se apropian de mercancía como alimentos, electrodomésticos o incluso animales vivos.

Por qué la rapiña es un delito

La rapiña constituye una violación directa a la propiedad privada, ya que la mercancía transportada pertenece a empresas o particulares, y su apropiación sin consentimiento es robo. Además, se agrava porque ocurre en situaciones de emergencia, donde las víctimas están imposibilitadas para defender sus bienes.

Durante años, la práctica fue vista como “aprovechar lo tirado”, pero las autoridades han endurecido las sanciones para erradicarla, reconociendo el riesgo social y económico que implica.

Penas y sanciones legales

En México, las sanciones por rapiña varían según el estado, pero en varios ya se considera delito grave. En Veracruz, por ejemplo, el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes participen en saqueos de mercancía tras accidentes.

En Puebla y en Hidalgo, las reformas recientes endurecieron las sanciones, imponiendo penas de cárcel y multas económicas. En el Estado de México, la penalización puede alcanzar hasta 10 años de prisión. Además de la cárcel, quienes participan en la rapiña enfrentan multas, antecedentes penales y la imposibilidad de acceder a ciertos derechos civiles.