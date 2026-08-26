Volcadura deja 20 lesionados, entre ellos 12 menores, en Durango

Una volcadura dejó 20 personas lesionadas, entre ellas 12 menores de edad, una con traumatismo craneoencefálico severo, en Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que cerca de las 17:58 horas, la unidad siniestrada se desplazaba por la carretera Durango-Gómez Palacio, a bordo de una camioneta Chevrolet, línea Silverado, color blanco. A la altura del kilómetro 89+600, el conductor perdió el control de la unidad, para posteriormente volcarse.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Rural número 26 del IMSS, en el municipio de Guadalupe Victoria, y al Hospital Materno Infantil.

La dependencia estatal dio a conocer la lista de los lesionados:

1.- Socorro de la Cruz, 27 años de edad.

2.- Jesusita Pérez de la Cruz, 26 años de edad.

3.- Eliseo de la Cruz Flores, 25 años de edad.

4.- Feliciano de la Cruz Flores, 23 años de edad.

5.- Ricardo de la Cruz Flores, 22 años de edad.

6.- Patricio de la Cruz, 22 años de edad.

7.- Elena Flores Galindo, 20 años de edad.

8.- Mario de la Cruz Flores, 19 años de edad.

9.- Adolescente masculino, 16 años de edad.

10.- Niño, 10 años de edad.

11.- Niño, 10 años de edad.

12.- Niño, 10 años de edad.

13.- Niño, 7 años de edad.

14.- Niña, 7 años de edad.

15.- Niño, 6 años de edad.

16.- Niño, 6 años de edad.

17.- Niña, 5 años de edad.

18.- Niño, 3 años de edad.

19.- Niño, 2 años y 3 meses de edad.

20.- Adolescente femenina, 12 años de edad. Lesión: traumatismo craneoencefálico severo.

Los ocupantes de la camioneta accidentada presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, tomaron conocimiento del accidente.