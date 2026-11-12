Volcadura de autobús escolar deja 24 heridos en la México-Querétaro; iban a Chapultepec

Un total de 24 personas lesionadas, entre ellas estudiantes menores de edad y una mujer embarazada, dejó un accidente múltiple en el que estuvieron involucrados tres autobuses turísticos y un tráiler, sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 49+100, en Coyotepec, Estado de México.

Las unidades de pasajeros trasladaban a alumnos del Centro Educativo School House Safari, procedentes de Atitalaquia, Hidalgo, quienes se dirigían al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, para realizar una excursión escolar.

Accidente en la autopista México-Querétaro Foto: Especial

De acuerdo con los reportes, uno de los autobuses volcó sobre la barrera de contención, mientras que las condiciones de lluvia y neblina habrían reducido la visibilidad en la zona y contribuido al percance.

Tras el accidente, 24 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica: 14 al Hospital del IMSS en Tepeji del Río y 10 al Hospital de Pemex, en Tula de Allende.

Accidente en la autopista México-Querétaro Foto: Especial

Entre los pacientes se encuentran menores con lesiones consideradas menores y una mujer embarazada que presentó una fractura. Hasta el momento, las autoridades informaron que ninguna de las personas atendidas presenta heridas que pongan en riesgo su vida.

Autoridades estatales mantienen comunicación con los hospitales para dar seguimiento a la evolución de los lesionados y brindar acompañamiento a sus familiares.

La circulación permaneció totalmente cerrada en dirección a Tepotzotlán mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de atención. Las causas del accidente serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

Accidente en la autopista México-Querétaro Foto: Especial

Camioneta con una familia a bordo cae de un puente

Una familia originaria de Monterrey, Nuevo León, conformada por un matrimonio y sus tres hijos, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido el pasado domingo en Texas.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Lumbreras, de 30 años, y Anna Lumbreras, de 31, así como sus tres hijos, de 3, 6 y 13 años, quienes también perdieron la vida en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Seguin, la familia viajaba en una camioneta por la carretera Interestatal 10 cuando, por motivos que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino y cayó desde un puente hacia otra vía.

Al momento del accidente, los cinco integrantes regresaban a su casa en Houston, Texas, donde radicaban, después de realizar un viaje. Sin embargo, nunca lograron llegar a su destino.

La noticia provocó profunda tristeza entre familiares, amigos y personas cercanas a la pareja, quienes ahora enfrentan la dolorosa pérdida de toda la familia.

Ante esta tragedia, sus seres queridos pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios.

La meta es reunir 20 mil dólares, por lo que han solicitado el apoyo de la comunidad y de quienes deseen solidarizarse con ellos en estos momentos difíciles.

Por otra parte, las autoridades de Seguin continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron que la camioneta abandonara la carretera y cayera desde el puente.

Hasta ahora, no se han revelado las causas que originaron el accidente, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos que terminaron con la vida de los cinco integrantes de esta familia regiomontana.