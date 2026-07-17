Defensa apoya en detención de dirigente indígena por homicidio ocurrido en 2021

Detienen en Guerrero a dirigente indígena por homicidio ocurrido en 2021

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó sobre la detención de Jesús “N”, dirigente de una organización indígena, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de José Pablo Xanteco Bartolo, integrante de una comunidad nahua.

El arresto se realizó durante un operativo desplegado en el tramo carretero San Marcos-Acapulco, con la participación de agentes ministeriales, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el detenido estaría relacionado con el asesinato de Xanteco Bartolo, registrado el 30 de octubre de 2021. Tras reunir los datos de prueba correspondientes, un juez libró la orden de aprehensión que fue cumplimentada por las autoridades estatales y federales.

Jesús “N” ha sido identificado como dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), además de desempeñarse como consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

Según información de las autoridades, también es investigado por presuntos vínculos con los grupos delictivos “Los Rojos” y “Cártel de la Sierra”, conocido también como “Los Tlacos”.

La Fiscalía de Guerrero indaga su posible participación en diversos episodios de violencia registrados en el corredor que comprende los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera.

Después de su detención, Jesús “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a los plazos establecidos por la ley.