Violencia en Tlaxcala: ejecutan a hombre que salió de prisión y muere mujer atropellada

Dos hechos violentos registrados en distintos municipios de Tlaxcala dejaron una persona asesinada a balazos y una mujer sin vida tras ser atropellada y arrastrada varias calles por el conductor de una camioneta, quien escapó del lugar.

En el primero de los casos, un hombre de 32 años, quien recientemente había salido de prisión, fue asesinado a balazos en plena vía pública del municipio de San Damián Texoloc en el referido estado.

La víctima recibió al menos tres impactos de arma de fuego y quedó tendida sobre la calle, donde vecinos solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

El reporte llegó al número de emergencias 911, luego de que habitantes alertaran sobre varias detonaciones y señalaran que un hombre vestido de azul se encontraba agonizando a mitad de la vía pública.

Policías municipales y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, pese a los esfuerzos por auxiliarlo, minutos después confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada por su hermano como Carlos N., de 32 años. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre era señalado por vecinos por presuntamente estar relacionado con actividades ilícitas y tener problemas de adicción. Además, se informó que recientemente había recuperado su libertad.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ataque directo. Testigos señalaron que el agresor habría escapado a bordo de una motocicleta tras cometer el crimen.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizó las diligencias correspondientes, levantó el cuerpo y abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al conductor responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento. Especial

En un segundo hecho, ocurrido en San Pablo del Monte, una mujer murió después de ser atropellada junto con su pareja por el conductor de una camioneta negra, quien presuntamente no detuvo su marcha y arrastró a la víctima durante varias calles antes de escapar.

El accidente ocurrió sobre la calle 20 de Noviembre Norte, entre los barrios de San Pedro y La Santísima. De acuerdo con el testimonio del esposo de la víctima, ambos caminaban por la zona cuando fueron embestidos por la camioneta.

Tras el impacto, la unidad continuó su marcha y arrastró a la mujer aproximadamente cuatro cuadras, hasta dejarla sobre la cinta asfáltica, mientras el conductor se daba a la fuga.

Una llamada al 911 movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos de San Pablo del Monte. Al revisar a la víctima, identificada como Leticia N., de 38 años, los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al conductor responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.