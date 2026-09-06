Operativo Crossroads of America: Retiran visas a 25 mil transportistas

Las autoridades de Estados Unidos han despojado de sus visas a 25 mil operadores del transporte de carga de exportación como parte de la implementación del operativo Crossroads of America.

La cifra fue revelada por Israel Delgado, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tijuana, quien precisó que tan sólo en Baja California se contabilizan 4 mil choferes afectados, de los cuales 60% son originarios de Mexicali y Tecate.

En respuesta a la revocación masiva de visas y licencias de conducir comerciales por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), unos 300 transportistas mantienen tomada la garita entre Mexicali y Calexico.

Transportistas bloquean cruces fronterizos por revocación de visas

La protesta forma parte de una movilización que mantiene bloqueados ocho de los 11 cruces fronterizos de comercio en el país.

Durante la jornada de protestas el viernes, Delgado y Octavio Sandoval López, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, acudieron a la garita comercial con la intención de entablar un diálogo con los choferes inconformes.

Sin embargo, los operadores los expulsaron de la zona tras argumentar que las cámaras patronales no tienen capacidad de resolución, exigiendo en su lugar la presencia de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para negociar de manera directa con el Departamento de Estado norteamericano.

Transportistas exigen intervención de autoridades mexicanas y de EU

Respecto a la acción de las autoridades mexicanas, el representante de la Canacar reconoció las dificultades para abrir un canal de interlocución con Washington.

Existe posibilidad de que las autoridades en EU no les den entrevista ni respuesta a sus demandas, pero creemos que corresponde a las autoridades mexicanas, en todo caso le corresponde a la SICT intervenir o a la SRE, para ver de qué manera pueden resolver el tema, pero lo que ellos (transportistas) quieren es una autoridad de los Estados Unidos, lo cual no sabemos si será posible o no”, reconoció.

El operativo Crossroads of America es ejecutado por un frente unificado de agencias de seguridad, justicia y migración de la administración del presidente Donald Trump, que incluye al Departamento de Justicia, el Departamento del Transporte, el Buro Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el ICE, la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Amplían horario en garita de Tijuana

Para desfogar el transporte de carga varado por el bloqueo en Mexicali, el Gobierno de Baja California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) acordaron ampliar el horario de atención en la Garita de Otay Mesa, en Tijuana, permitiendo la operación ayer y hoy de 8:00 a 21:00 horas.

La medida causó indignación entre los más de 300 choferes en protesta, quienes acusaron que las autoridades negociaron con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga a sus espaldas sin resolver la revocación de visas y licencias por parte del ICE.

Ante la falta de mesas de diálogo directas con funcionarios de México y EU, los operadores, que ya mantienen bloqueados ocho de los 11 cruces fronterizos del país, advirtieron que el siguiente paso será tomar la propia garita de Otay Mesa.

*mcam