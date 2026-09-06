Desmantelan tres narcolaboratorios para metanfetamina en Guerrero, informa García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina en distintos puntos de Guerrero, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con el funcionario, las instalaciones fueron ubicadas en zonas de difícil acceso de la entidad: una en Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez.

La operación fue realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades del estado de Guerrero.

Durante las acciones fueron asegurados diversos materiales y equipos presuntamente utilizados para la producción clandestina de drogas sintéticas.

Entre lo decomisado se encuentran más de 260 tambos con capacidad de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores y más de 60 tanques de gas.

También fueron localizados 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio, aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de sustancia química y cerca de mil kilogramos de precursores químicos, además de condensadores, destiladores y otro equipo empleado en procesos de producción.

García Harfuch destacó que el aseguramiento representa un golpe a la infraestructura utilizada por organizaciones criminales para la elaboración y distribución de drogas sintéticas.

Con estas acciones se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operativo con intercambio de inteligencia

El funcionario también resaltó la colaboración con agencias de Estados Unidos y el intercambio de información de inteligencia que, dijo, contribuyó a las acciones contra estas instalaciones clandestinas.

Resaltamos también la colaboración y el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos”, expresó García Harfuch.

Las instalaciones fueron ubicadas en zonas de difícil acceso de la entidad: una en Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez. X

Asimismo, reconoció la participación del Ejército Mexicano en la localización de los laboratorios, particularmente por las condiciones geográficas en las que se encontraban.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano por la localización de estos laboratorios, en lugares tan inaccesibles y de alto riesgo”, agregó.

El desmantelamiento de los tres sitios se suma a las acciones de las autoridades de seguridad para identificar y retirar infraestructura destinada a la producción de drogas sintéticas, así como para reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.