Cancún supera 98 mil toneladas de sargazo recolectadas en 2026

Un total de 98 mil toneladas de sargazo han sido retiradas en las costas de Cancún en lo que va de 2026, impulsadas por un fuerte repunte durante la temporada vacacional de verano que superó los registros del año pasado.

Se reportó que tan sólo en el verano recolectaron más de 27 mil toneladas, en un periodo en el que la presencia de esta macroalga representó un reto constante para las labores de limpieza en las playas.

La playa más afectada fue la de Delfines, así lo aseguró Arturo Quintero Díaz, encargado del despacho de la dirección de servicios públicos de Benito Juárez.

Con el apoyo de cuadrillas diarias de trabajadores y buques de la Marina, las autoridades buscan contener el impacto. Foto: Eduardo Jiménez.

Playas más afectadas por el sargazo

Otras playas donde se concentró el mayor número de sargazo fueron las conocidas como Coral y Chac Mool; Quintero Díaz informó que lograron controlar la situación con la recolección que se implementó todos los días, en la que 250 trabajadores divididos en cuadrillas lo retiraron. También participaron buques de la Marina realizando operativos para desplegar la barrera de sargazo y que no llegara a la costa.

Las autoridades informaron que esperan que este mes de septiembre empiece a disminuir la llegada de la macroalga a esta zona del Caribe mexicano, por lo que se mantiene la expectativa de que las labores de retiro puedan continuar atendiendo la situación en las costas. La situación ha requerido mantener constante las labores de retiro, especialmente durante este periodo, para atender las zonas con mayor presencia de la macroalga.

Por su parte, los hoteles afectados también implementaron sus estrategias de limpieza para que los visitantes no se vieran afectados, mientras continuaron las acciones para retirar la macroalga de las zonas donde se concentró.

Nuevo mar de sargazo frente a Texas y Louisiana

Excélsior reportó apenas que investigadores descubrieron un nuevo megavivero o “mar” de sargazo de 500 mil kilómetros cuadrados frente a las costas de Texas y Louisiana, en el Golfo de México.

*mcam