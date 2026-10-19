Se agrava la violencia en Cuautla: dos negocios quemados, balaceras y un checador asesinado

En las últimas horas un checador del transporte público fue asesinado y se registraron varias balaceras en las colonias de la periferia de Cuautla, colocaron narcomantas contra la Fiscalía de Morelos y fueron incendiados una bodega de desperdicios y un restaurante de mariscos.

Tras los hechos se reanudó el paro del trasporte público en 5 derroteros que llevan seis días consecutivos sin prestar servicio por amenazas de extorsión; en total en Cuautla de las 12 rutas foráneas que operan cinco que circulan a la zona de Los Altos dejaron de prestar servicio.

En tanto, en una bodega de desperdicios industriales ubicada en un estacionamiento de una tienda departamental, que se localizan en el Centro de Cuautla, fue incendiado, al igual que un restaurante de Mariscos ubicado por la plaza del Señor del Pueblo.

Narcomantas contra la Fiscalía de Morelos Foto: Especial

El reporte fue recibido alrededor de las 03:10 horas, por lo que personal de Bomberos de Cuautla acudió al lugar para sofocar las llamas en una estructura de aproximadamente cinco por tres metros, construida con lámina galvanizada, donde se almacenaban cartón, papel, plásticos y latas.

De acuerdo con la información reportada, el incendio presuntamente habría sido provocado. Los bomberos realizaron las labores para controlar el fuego y enfriar la zona, con apoyo de otras unidades.

En el caso del restaurante con la razón social Esther, un sujeto aventó dentro del inmueble una botella con combustible, pero vecinos se percataron del incidente e intervinieron de manera inmediata por lo que lograron sofocar las llamas y evitar que el inmueble se consumiera.

Sobre el checador de la ruta 8, fue asesinado a balazos la tarde del domingo en la colonia Galeana, en el municipio de Cuautla, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron sobre la calle Francisco Villa, donde, de acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.