México suspende importación de pollo brasileño por enfermedad de aves

México suspendió este lunes la importación de carne de pollo proveniente de Brasil, debido a un brote de la enfermedad de Newcastle en territorio del primer exportador mundial de ese producto, informó la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se trata de una infección respiratoria altamente contagiosa entre las aves. Provoca alteraciones nerviosas, disminución de la producción de huevo y elevados índices de mortalidad, según la Organización Mundial de Sanidad Animal.

La enfermedad de Newcastle no representa un riesgo grave para el ser humano.

Además de la carne del pollo, la suspensión también aplica a otros productos de origen avícola, como aves vivas y huevo fértil, señaló la dependencia mexicana en un comunicado.

La medida se tomó con el propósito de proteger la producción avícola nacional, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad de Newcastle", indicó la dependencia.

Autoridades brasileñas detectaron el domingo un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos en el sur del país, según la agencia pública de noticias de Brasil.

Clausuraron el establecimiento e informaron que implementarán medidas de control y erradicación del brote.

Esta es la segunda vez que México suspende la importación de productos avícolas de Brasil en un año y medio.

En 2025, México, China, la Unión Europea y otros países latinoamericanos frenaron durante mayo y junio las importaciones de pollo brasileño debido a un brote de gripe aviar.

Brasil exporta un 30% de su producción de pollo, según cifras oficiales, y México es uno de los principales destinos.