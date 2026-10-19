Alumnos de Veracruz siguen sin clases por paso de frente frío 2

Autoridades veracruzanas ordenaron la suspensión de clases para el martes 20 de octubre en 10 municipios del sur de Veracruz, debido al riesgo continuo por las severas lluvias e inundaciones provocadas por el frente frío número 2. La instrucción es para todos los niveles educativos.

La medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo en los municipios de Agua Dulce, Catemaco, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Uxpanapa.

Durante el transcurso de este lunes, las brigadas de Protección Civil intensificaron el monitoreo sobre las cuencas de los ríos Coatzacoalcos, Tonalá y Papaloapan, así como en arroyos de respuesta rápida, debido a los escurrimientos en las zonas altas que amenazan con generar nuevos anegamientos.

Hasta el momento se reportan encharcamientos severos en colonias bajas, caída de árboles y cables eléctricos causados por el evento de "Norte", así como la interrupción parcial de algunos caminos rurales en los municipios serranos y de la franja costera.

De manera preventiva, los ayuntamientos de la región mantuvieron activos sus comités de emergencia y habilitaron refugios temporales en puntos estratégicos para apoyar a familias en zonas vulnerables. Entre los inmuebles equipados se encuentran el Centro de Día del Adulto Mayor en Coatzacoalcos, la Sede del DIF Municipal en Las Choapas y el Centro Cultural Manuel Sastré en Agua Dulce.

Las autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a no bajar la guardia, evitar el cruce de arroyos o calles inundadas y mantenerse informados de las condiciones del tiempo únicamente a través de los canales y boletines oficiales de Protección Civil porque continuarán las precipitaciones hasta el martes.

Lluvias dejan cuatro mujeres muertas

El embate del frente frío número 2 provocó una tragedia durante la madrugada de este lunes en la comunidad Villa Allende, al sur de Veracruz, donde el colapso de una barda perimetral sobre una vivienda dejó un saldo de cuatro personas muertas —entre ellas dos menores de edad— y un joven sobreviviente.

El accidente se registró cerca de las 2:00 horas en una vivienda ubicada en el callejón Lerdo de la colonia Ejidal.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento asociadas al fenómeno meteorológico reblandecieron la tierra y derribaron el muro divisor entre dos predios, el cual cayó directamente sobre la estructura donde dormía la familia.

Las víctimas mortales fueron identificadas de manera preliminar como la señora Martha, una adulta mayor; su hija Eva; y dos menores de edad, de nombres Paloma y Jade. Entre los escombros y la tempestad, un joven de 18 años logró salir con vida de la vivienda.

El agente municipal de Villa Allende, Noriel Prot, acudió al sitio tras el reporte de emergencia para coordinar las labores iniciales de auxilio junto con personal de Protección Civil y Bomberos.

Sin embargo, los trabajos de rescate y la recuperación de los cuerpos se vieron obstaculizados por las severas inundaciones y los encharcamientos que bloquean el acceso al sector.

El paso del frente frío número 2 ha generado afectaciones considerables en la zona costera del sur veracruzano.

En Villa Allende se reportan caídas de árboles en diversas arterias principales y anegaciones severas en vialidades vulnerables como la avenida 5 de Mayo, debido a su cercanía con el mar.

Autoridades locales y vecinos permanecen en la zona del siniestro a la espera de que disminuyan los niveles de agua para poder concretar de manera segura la extracción de los cuerpos y dictaminar el riesgo en las viviendas colindantes.