Se entrega mujer de 22 años que prendió fuego a otra afuera de una iglesia

El fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó mediante un comunicado que "como resultado de las acciones para garantizar justicia a las mujeres, hoy fue detenida Yamilet “N”, joven de 22 años, acusada de feminicidio en contra de María de los Ángeles Jiménez Martínez, de 48, ocurrido el pasado 26 de septiembre, en el municipio de Tepalcingo.

Según el comunicado Yamilet "N", se entregó a personal de la Fiscalía Morelos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México en el municipio de Cuautla, al no poder seguir evadiendo el operativo de búsqueda que se ordenó para su ubicación.

De acuerdo a los hechos, el pasado 26 de septiembre, Yamilet “N” acudió al negocio de la víctima, a quien roció con gasolina y le prendió fuego, afuera de una iglesia en el municipio de Tepalcingo.

Matan a joven originaria de Tabasco en Nuevo León

Días atrás, Cinthia Cristhel Guzmán, originaria de Teapa, Tabasco, es la joven de 22 años de edad asesinada el pasado viernes 9 de octubre, en un domicilio de la colonia Valle de Lincoln, en García, Nuevo León.

Su pareja sentimental, Maudiel, de 28 años, figura como el principal sospechoso del crimen por lo que se encuentra a disposición de las autoridades, de acuerdo a ABC Noticias.

Familiares y amigos de Cinthia han reaccionado consternados por la noticia en redes sociales.

Al mismo tiempo solicitaron apoyo para cubrir los gastos que arrojen los trámites correspondientes.

Además, esperan que este apoyo económico sea benéfico para cubrir con los gastos hospitalarios de la madre y la hermana de Cinthia, quienes resultaron lesionadas y que actualmente siguen hospitalizadas.

Una amiga de la víctima destacó en redes sociales que “la familia sufrió una gran tragedia, ya que dos de ellas todavía siguen hospitalizadas, delicadas de salud, y están buscando la manera de trasladar a Cristhel Guzmán para ser sepultada aquí en Tabasco”.

Pareja de Cinthia fue vinculado a proceso

Después de ser detenido por las autoridades, Maudiel “N” fue vinculado a proceso por el asesinato de su pareja y provocar lesiones graves a la madre y hermana de la víctima.

El joven enfrenta cargos por feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, por lo que fue internado en un Centro de Reinserción Social del Estado de Nuevo León como medida cautelar.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Maudiel habría discutido con su pareja, Cinthia, luego de que ella le manifestara su intención de terminar la relación.