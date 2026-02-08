Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1734 del 8 de febrero de 2026

Este domingo 8 de febrero, la Lotería Nacional lleva a cabo el Sorteo Zodiaco 1733 para conmemorar el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1913.

Ese día, jóvenes cadetes del Colegio Militar, dieron una lección de orgullo, coraje y dignidad al proteger al presidente de México. Se trató de un recorrido en el cual escoltaron a Francisco I. Madero en su traslado desde Chapultepec, donde se encontraba su residencia oficial.

Partieron rumbo a Palacio Nacional, con la convicción de proteger el Poder Ejecutivo ante la sublevación que encabezaban los Generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz.

Los cadetes del Colegio Militar dieron muestra del compromiso que existe entre el Instituto Armado y nuestra nación, por proteger la legalidad, demostrando que las Fuerzas Armadas siempre servirán con lealtad al pueblo de México y a las instituciones legalmente constituidas.

Se cumplen 113 años de la histórica Marcha de la Lealtad. Cuartoscuro.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1734 para celebrar un aniversario más de la histórica Marcha de la Lealtad, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie.

Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones, es decir, que los billetes van numerados del 00000 al 9999 por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

¿Cuáles son los números ganadores?

Será en las próximas horas cuando la Lotería Nacional dé a conocer a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1734, por lo que te sugerimos volver más tarde y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1734. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

Billete conmemorativo para el Sorteo Zodiaco 1734 Lotería Nacional

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 8 de febrero, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco Especial 1734 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 8 de febrero. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

Cada domingo, se celebra el Sorteo Zodiaco Lotería Nacional

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 10 de febrero. El Sorteo Mayor 4001 será en honor del bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.