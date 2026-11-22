La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó ante la autoridad a un masculino señalado por su probable responsabilidad en el delito de violación en agravio de su pareja en Guadalajara, lo que derivó en su vinculación a proceso y en la imposición de prisión preventiva.

De acuerdo con las indagatorias, el 16 de noviembre de 2025 la víctima se encontraba en el domicilio de David “N”, en la colonia Providencia, cuando el imputado le solicitó sostener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la mujer, el masculino al parecer empleó la fuerza física para despojarla de sus prendas, agredirla sexualmente y tomarle fotografías sin ropa.

Posteriormente, cuando la víctima intentó salir del inmueble, el hombre le impidió el paso y cometió de nuevo la agresión antes de que ella lograra abandonar el sitio.

Las pesquisas corrieron a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, instancia que reunió los elementos de prueba para solicitar una orden de aprehensión contra David “N”, mandamiento que elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron para ponerlo a disposición del juzgado que lo requería.

En la audiencia correspondiente, la juez analizó los datos expuestos y dictó auto de vinculación a proceso contra el imputado por el delito de violación.

Asimismo, estableció como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por seis meses y fijó el mismo plazo para el cierre de las investigaciones complementarias.