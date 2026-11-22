La protección de los animales tendrá un mayor espacio en la formación de niñas, niños y jóvenes, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que contempla la incorporación progresiva de contenidos sobre bienestar animal en todos los niveles educativos. Al respecto, el Partido Verde destacó este avance como una oportunidad para prevenir el maltrato desde edades tempranas y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales.

El instituto político explicó que, de acuerdo con el artículo 93 de la nueva legislación, el Estado deberá promover la inclusión de estos contenidos mediante programas oficiales, planes de estudio, materiales didácticos y actividades extracurriculares, con el propósito de que la protección animal forme parte de la educación y no dependa únicamente de campañas aisladas de concientización.

Asimismo, señaló que el artículo 94 establece que los contenidos educativos deberán fomentar el reconocimiento de los animales como seres sintientes, promover valores de empatía, responsabilidad y cuidado, así como prevenir las actitudes de violencia hacia ellos y evitar que estas conductas se normalicen socialmente.

El Partido Verde añadió que estas disposiciones permitirán abordar desde las aulas situaciones cotidianas como el abandono, la negligencia y el maltrato, además de promover una mayor comprensión de las necesidades de los animales y de las consecuencias que pueden tener las acciones humanas sobre su bienestar.

La legislación también contempla incorporar este enfoque en la formación de profesionales de medicina veterinaria y zootecnia, biología, derecho ambiental y carreras afines. De esta manera, se busca que quienes desempeñen actividades relacionadas con los animales cuenten con conocimientos que favorezcan su protección y trato adecuado.

Además, el artículo 95 establece programas de formación y sensibilización dirigidos a servidores públicos de los ámbitos ambiental, educativo, judicial y de seguridad, así como a responsables de albergues, criaderos, granjas y centros de atención animal. Estas medidas también abarcan al personal de protección civil y de emergencia encargado del rescate y atención de animales durante desastres.

En este sentido, el instituto político recordó que la reforma constitucional de diciembre de 2024 incorporó expresamente la protección de los animales en el artículo 3º, relativo a los contenidos educativos. La nueva legislación desarrolla ese mandato y establece mecanismos para llevarlo a la práctica, al tiempo que fortalece la participación de las autoridades en la promoción de una cultura de bienestar animal.

El Partido Verde celebró este avance y recordó que legisladores ecologistas contribuyeron a la construcción del nuevo ordenamiento mediante iniciativas y propuestas presentadas durante el proceso legislativo. Asimismo, destacó la participación de la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen aprobado el pasado 18 de noviembre.