Cae en SLP sujeto acusado de violar a una mujer en Jalisco

Mediante mecanismos de colaboración interinstitucional entre las Fiscalías de Jalisco y San Luis Potosí, fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su probable participación en los delitos de violación y lesiones, por hechos registrados en el municipio de Tala.

El mandato judicial se ejecutó el pasado 30 de octubre, en la zona centro de San Luis Potosí, donde fue localizado y detenido Gerardo ‘’N’’ por los delitos mencionados.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2023, cuando la mujer víctima caminaba por calles del Fraccionamiento Ruiseñores, en el municipio de Tala.

En ese lugar, aparentemente fue interceptada por el ahora detenido, quien la agredió físicamente y posteriormente la llevó hasta un terreno baldío, donde se presume cometió la agresión sexual.

Tras lo ocurrido, el señalado se retiró del sitio, mientras que la víctima consiguió solicitar ayuda a elementos policiales que circulaban por la zona, a quienes informó sobre la agresión.

Luego de recibir el reporte, los oficiales iniciaron la búsqueda y lograron localizarlo en calles próximas, dentro del mismo fraccionamiento.

Posteriormente, tras obtener su libertad, Gerardo ‘’N’’ fue citado en diversas ocasiones para comparecer ante la autoridad judicial; sin embargo, al no presentarse, se determinó declararlo sustraído de la acción de la justicia y se libró el correspondiente mandamiento judicial en su contra.

El mandamiento judicial fue emitido por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Décimo Distrito Judicial, con sede en Tequila, y cumplimentado mediante los trabajos de coordinación entre las fiscalías de Jalisco y autoridades de las entidades potosinas, cuya intervención permitió localizar y detener al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del juzgado que lo requería.