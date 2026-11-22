Una menor de edad falleció este domingo tras un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados dos vehículos sobre avenida Paseo Constituyentes, en el municipio de Corregidora, Querétaro.

El percance ocurrió durante la mañana, a la altura de Plaza La Mega Comercial, en la zona de El Pueblito, donde se registró la colisión entre ambas unidades.

Tras el reporte de la emergencia, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil se trasladaron al sitio para atender a las personas involucradas y realizar las labores correspondientes.

Como consecuencia del impacto, una menor de edad perdió la vida, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Los dos conductores involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que se encargará de llevar a cabo las investigaciones para determinar cómo sucedieron los hechos y establecer las posibles responsabilidades.

La zona fue atendida por las corporaciones de emergencia y seguridad, mientras las autoridades ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes.