Dos hombres perdieron la vida tras ser atacado a balazos durante una presunta riña entre jinetes de la llamada "Cabalgata de la Amistad", que se realiza en la comunidad de San Carlos del municipio de Yautepec, Morelos, la cual es organizada por el diputado de Morena Agustín Alonso Gutiérrez.

"Vecinos, paisanos de San Carlos. Esta cabalgata, hoy la ven como la ven, la más grande del Estado de Morelos es gracias a ustedes. Honramos a nuestro patrón San Carlos Borromeo y hace 16 años. Lo hicimos sin saber qué hubiera pasado después de lo que hoy vivimos", señaló Agustín Alonso, diputado federal.

La agresión ocurrió sobre la carretera federal Cuautla-Cuernavaca, cerca de una gasolinera que se encontraba cerrada, donde, según los primeros informes indican que una discusión entre varios jinetes alcoholizados derivó en un ataque armado.

Uno de los involucrados recibió varios disparos y quedó sin vida en el lugar, pese a los llamados a la calma en un vídeo se observa como los asistentes a esa cabalgata identifican plenamente al agresor y le piden se tranquilice, pero este insiste en desplegar su violencia y otros se les suman lo que hace que la trifulca crezca.

De acuerdo con los indicios encontrados, una de las víctimas todavía llevaba puestas las espuelas que utilizó durante esta actividad, y la segunda falleció un día después en el hospital.

El problema surgió derivado del exceso de licor y cerveza que corre en los festejos que organiza el diputado Federal Alonso Gutiérrez, donde las autoridades no ponen ninguna restricción, porque su hermano Eder Alonso es el alcalde del municipio de Yautepec.