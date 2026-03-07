Sheinbaum entrega 500 escrituras y 447 condonaciones de créditos en Ecatepec

Como parte de la conmemoración del Día internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y 447 constancias de condonación de créditos del Fovissste a mujeres del municipio de Tecámac, en el Estado de México.

“Hoy estamos iniciando varias actividades respecto al Día Internacional de la Mujer, en realidad vamos a dedicar casi todo el mes a las mujeres lo dedicamos todos los días, pero en particular este mes lo vamos a dedicar a las mujeres. El día de hoy estamos entregando escrituras a mujeres propietarias, fíjense, algo tan sencillo como tener la propiedad de nuestra vivienda, que con esfuerzo hemos ido pagando y era un derecho que parecía imposible, siempre era a los maridos, a los esposos y después a los exmaridos o a los exesposos quienes se quedaban con la vivienda y la mujer a veces quedaba desprotegida porque la escritura quedaba a nombre de él, aunque los dos hubieran contribuido”, informó como parte de un conjunto de acciones que realizará este mes para reconocer a todas las mujeres del país.

La mandataria federal acusó que en las pasadas administraciones, la forma en que fueron diseñados los créditos de vivienda beneficiaba sólo a unos cuantos provocando que más de 5 millones de derechohabientes del Infonavit y más de 400 mil del Fovissste tuvieran créditos impagables que hoy ya están en proceso de reestructuración o fueron condonados.

La titular del Ejecutivo anunció que el domingo 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer con mujeres de las Fuerzas Armadas, a quienes llamó “heroínas anónimas” que han dado su amor al país en espacios que tradicionalmente eran ocupados por hombres.

También inaugurará el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” para atender el cáncer de mama en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Adelantó que habrá hospitales similares en todo el país.