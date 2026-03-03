Procesan a mujer por intentar asesinar a su hermana menor de edad en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva contra dos personas por el delito de tentativa de feminicidio agravado en agravio de una niña, en hechos ocurridos en el municipio de Chahuites, en la región del Istmo.

De acuerdo con la institución, las personas imputadas fueron identificadas como G.M.S.L. y J.V.M. La víctima es hermana de la mujer señalada y cuñada del hombre procesado.

Según la causa penal, los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2025. La menor, cuya identidad está reservada conforme a la ley, se encontraba sobre la avenida Abasolo Oriente, en el barrio Morro, en Chahuites, cuando se retiró del lugar en compañía de dos personas a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, se trasladaron a un camino de terracería ubicado a un costado del río Novillero, en el barrio Huachaco. En ese sitio, ambas personas habrían colocado una cuerda en el cuello de la víctima hasta dejarla inconsciente.

Las investigaciones establecen que, al considerar que la menor había fallecido, la recostaron y cubrieron con maleza antes de retirarse del lugar. Sin embargo, la niña recuperó el conocimiento, logró incorporarse y se dirigió hacia la carretera para solicitar ayuda.

La agresión le provocó lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida, según lo asentado en la carpeta de investigación.

La Fiscalía precisó que la indagatoria fue iniciada por la Unidad de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional del Istmo, lo que permitió obtener las órdenes de aprehensión y presentar a las personas imputadas ante la autoridad judicial.

En audiencia, el juez de la causa determinó vincular a proceso a G.M.S.L. y J.V.M. por el delito de tentativa de feminicidio agravado. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGEO señaló que en los casos de delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes mantiene como prioridad garantizar el acceso a la justicia y el seguimiento de las investigaciones hasta su conclusión.

