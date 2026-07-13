Marco Alberto Paredes asume la JMAS; el ahorro de energía se traducirá en más agua

El Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS) aprobó este 8 de julio por unanimidad el nombramiento de Marco Alberto Paredes como nuevo director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez. Paredes, quien se desempeñaba como encargado del despacho desde el 5 de junio, rindió protesta ante el presidente del Consejo, Óscar Ibáñez Hernández, y asume la responsabilidad tras el sensible fallecimiento de Marco Licón Barraza, con un compromiso claro: dar continuidad al trabajo realizado, fortalecer a la institución y mantener a las familias juarenses como el centro de cada decisión.

Paredes, licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, conoce a fondo el organismo: se desempeñó como director financiero de la propia JMAS antes de encabezarla, lo que respalda una gestión orientada al orden, la experiencia y la continuidad.

Al tomar protesta, Paredes agradeció la confianza depositada en su designación y dedicó la encomienda a la memoria de su amigo Marco Licón, a la gobernadora Maru Campos, al equipo de la Junta de Agua y Saneamiento y, sobre todo, a Juárez y a las y los juarenses. Expresó su compromiso de encabezar los esfuerzos del organismo para atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer los servicios que presta la JMAS.

El relevo, señaló el Consejo, busca dar continuidad a las acciones y proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la frontera. En esa línea, Paredes subrayó que la prioridad marcada por la gobernadora Maru Campos es poner primero a la ciudadanía y garantizar un servicio de agua potable más eficiente, confiable y sostenible.

Entre las prioridades de su plan de trabajo destaca el respaldo a un proyecto de eficiencia energética, clave para un organismo cuyo mayor costo operativo es la electricidad. De acuerdo con cifras difundidas por medios locales, la JMAS destina hasta 27.5 millones de pesos mensuales al pago de energía eléctrica para operar pozos, rebombeos y plantas de saneamiento.

Paredes reconoció que la estructuración y ejecución de este esfuerzo representan un reto por su complejidad técnica y financiera, pero aseguró que vale la pena: los ahorros podrán reorientarse al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, la modernización de los sistemas y la mejora del servicio. En términos concretos, el ahorro se traducirá en más y mejor agua para la ciudadanía.

Frente a ese reto, la Junta ha apostado por las energías limpiasque generan ahorro en consumo eléctrico y reducen emisiones contaminantes.

El director ejecutivo afirmó que esta nueva etapa estará marcada por la continuidad, la responsabilidad y el trabajo coordinado, con el objetivo de construir una JMAS más sólida, eficiente y cercana a los juarenses.