Marcas que lideran con UGC: la ventaja del community commerce

De Little Caesars a Duolingo, distintas marcas muestran cómo el contenido estilo UGC pasó de ser un recurso experimental a una forma central de construir presencia, confianza, conversación e intención de compra.

En redes sociales, una marca ya no se construye solo por aparecer en pantalla. Gana lugar cuando su contenido se vuelve reconocible, útil o compartible: cuando alguien lo comenta, lo guarda, lo valida, lo recomienda o lo convierte en referencia. La atención ya no termina en la visualización; continúa en lo que las personas hacen con ese contenido después.

Ese cambio explica el nuevo papel del UGC. En su definición original, user generated content significa contenido generado por usuarios: reseñas, recomendaciones, tutoriales o publicaciones espontáneas alrededor de una marca. Hoy, el concepto también describe piezas creadas desde cuentas oficiales con códigos propios de los creadores: cámara vertical, edición rápida, humor cotidiano, demostraciones, respuestas a comentarios y escenas más cercanas a una conversación que a un anuncio.

En México, la tendencia tiene escala. La ENDUTIH 2025 estimó 104.9 millones de personas usuarias de internet, equivalentes a 86.1%; 97.3% de los internautas se conecta mediante un teléfono inteligente y 37.3% reportó hacer compras por internet. El celular ya no es solo una pantalla de entretenimiento: es punto de descubrimiento, comparación, recomendación y decisión de compra.

La frontera entre contenido y conversión también se volvió más corta. La llegada de TikTok Shop a México en 2025 fue una señal visible, pero el cambio va más allá de una plataforma: redes, marketplaces y marcas se están "TikTokizando" al adoptar la lógica del video corto, los creadores, las recomendaciones algorítmicas, los catálogos integrados y la compra dentro del mismo entorno donde ocurre la conversación. El contenido ya no solo entretiene; también puede activar descubrimiento, confianza e intención de compra.

Ahí está la ventaja del community commerce, o comercio impulsado por comunidad. A diferencia del comercio digital tradicional, donde la decisión suele partir de una búsqueda, un catálogo o una promoción, aquí la intención puede formarse antes: cuando alguien ve cómo otros usan, recomiendan, explican, parodian o reinterpretan un producto. Para las marcas, el UGC funciona como puente entre atención y decisión: no solo muestra un producto, lo vuelve visible, comentable, confiable y más fácil de elegir.

La señal ya no es solo cultural; también es de negocio. IAB reportó que el gasto publicitario en la economía de creadores en Estados Unidos pasó de 13,900 millones de dólares en 2021 a 29,500 millones en 2024, con una proyección de 37,000 millones para 2025. Además, 48% de los compradores de publicidad ya considera a los creadores como un canal "must buy". Kantar suma otra señal: 61% de los marketers planea aumentar su inversión en contenido de creadores, aunque la efectividad depende de la estrategia, la audiencia y el valor de marca.

En este contexto destacan marcas que hicieron del feed un territorio propio. Algunas activan el antojo; otras vuelven cercana la tecnología, fortalecen la confianza, traducen temas complejos, construyen identidad o hacen visible una solución técnica. No hay una sola fórmula. Hay una búsqueda común: encontrar un papel claro en la vida diaria de las personas.

Little Caesars México (@littlecaesarsmexico): el timing del antojo

En comida rápida, pocas marcas han entendido tan bien el timing del antojo como Little Caesars México. Su contenido pone la pizza al centro y la convierte en plan, broma, promoción o pretexto para compartir.

Un ejemplo reciente es "Un verdadero hombre nunca habla mal de Little Caesars", frase que nació en comentarios de usuarios, llegó a la cuenta oficial y terminó como referencia compartida. La cuenta ya supera los dos millones de seguidores, una señal del tamaño de la comunidad que ha construido alrededor de una categoría de consumo inmediato.

La marca ya había mostrado esa capacidad con momentos como "Pizza Pizza! Challenge" y "Ya llegaron las Pipshas": contenidos que no solo anuncian un producto, sino que se vuelven parte del lenguaje de la audiencia.

Starbucks México (@starbucksmexico): el café como ritual digital

Starbucks México trabaja desde otro terreno: los rituales cotidianos. Sus piezas colocan la bebida en momentos que la audiencia reconoce de inmediato: el primer café antes de trabajar, una tarde de estudio, una pausa entre pendientes, una temporada especial o ese pequeño premio que ordena el día.

La marca no depende solo del producto ni de la urgencia del consumo. Trabaja desde la repetición de hábitos: cómo empieza una mañana, cómo se acompaña una rutina o cómo una bebida puede marcar un estado de ánimo.

Con acciones como Frappuccino Birthday, Starbucks México ha destacado dentro del ecosistema global de Starbucks en TikTok. Este tipo de estrategias muestra cómo una bebida de temporada puede pasar de lanzamiento a ritual social, reforzando la comunidad y la presencia cotidiana.

Farmacias del Ahorro (@fahorro): confianza con impacto visual

Farmacias del Ahorro figura entre las marcas que han abierto camino en el uso de contenido estilo UGC dentro de salud, bienestar y cuidado personal en México, una categoría donde no basta con llamar la atención: también hay que cuidar la confianza. Su valor está en llevar temas funcionales al lenguaje social sin perder claridad, cercanía ni responsabilidad de marca.

Su contenido traduce momentos cotidianos de cuidado en piezas simples: consejos prácticos, prevención, recordatorios y soluciones concretas. A esa base suma recursos en tendencia, como el Fake Out of Home, que convierte escenas urbanas imposibles en contenido digital de alto impacto y lleva una categoría tradicional a un lenguaje más memorable y compartible.

Para una farmacia, sorprender tiene sentido cuando refuerza la cercanía. Con una comunidad que supera los 400 mil seguidores en TikTok, Farmacias del Ahorro muestra que la utilidad también puede construir presencia. La creatividad no reemplaza la confianza; la vuelve más visible.

Rappi TIA (@rappitia): una función de IA convertida en voz

Rappi TIA toma una conversación saturada, la inteligencia artificial, y la baja a decisiones simples del día. Qué pedir, cómo resolver un antojo, qué plan armar o cómo salir de la indecisión se vuelven puntos de entrada para una función que deja de sentirse lejana.

La cuenta no se limita a explicar una herramienta. Le da personalidad. Rappi TIA aparece como una voz con humor, tendencias y situaciones reconocibles, lo que ayuda a que la tecnología se perciba más cercana y fácil de probar.

En una época en la que la IA puede sonar abstracta, Rappi TIA encuentra un camino más directo: no habla del algoritmo, habla del momento que puede resolver.

Duolingo Español (@duolingoespanol): el caos que sí construye marca

Duolingo convirtió el humor en un sistema de marca. Su tono puede parecer caótico, pero funciona porque tiene reglas: personaje, exageración, ritmo de plataforma e identidad reconocible.

Duo, el búho verde, puede ser intenso, absurdo o dramático, pero casi siempre se siente propio de la marca. La cuenta cambia de trend, audio o referencia cultural sin perder voz.

Su valor estratégico está ahí: entretener no significa diluirse. Con consistencia, el humor se convierte en memoria de marca.

Ópticas Devlyn (@opticasdevlyn): cuando un trend sí tiene visión de marca

Devlyn encontró en las tendencias una forma de ampliar la conversación sobre una categoría tradicional. Muchas ópticas comunicaron durante años desde promociones, armazones y graduación; Devlyn lleva ese territorio hacia estilo, confianza, bienestar y cultura digital.

Los lentes no son solo una solución visual. También son una decisión de identidad: cambian cómo alguien ve, cómo se ve y cómo decide presentarse.

Sus mejores piezas usan las tendencias de redes sociales para decir algo propio: ver mejor también puede significar verse distinto.

Vans México (@vans_mx): una comunidad que ya sabe contar la marca

Vans México parte de una cultura que ya existe. Skate, música, moda y autoexpresión forman parte de su imaginario, y la marca ha sabido llevar esos códigos a plataformas como TikTok sin que se sientan forzados.

Su contenido muestra cómo vive la marca fuera del aparador: en la calle, en los outfits, en los tenis intervenidos y en la forma en que la comunidad adopta el producto como parte de su identidad.

En una época en la que muchas marcas intentan fabricar comunidad, Vans trabaja desde una que ya tiene lenguaje propio. Su acierto está en darle ritmo y formato a esa cultura.

Fogo México (@fogo_mex): del ingrediente al momento de cocina

Fogo México lleva el contenido estilo UGC a un producto esencial en la cocina diaria: el aceite. Su acierto está en no comunicarlo solo desde atributos, sino desde recetas, preparaciones, antojos y momentos cotidianos alrededor de la comida.

Su contenido aparece en situaciones que la audiencia reconoce: cocinar, compartir y resolver algo rico. Así, el producto se integra de forma natural a una experiencia más amplia.

En una categoría donde muchas marcas podrían hablar solo de funcionalidad, Fogo gana cercanía al mostrar contexto, uso y presencia dentro del lenguaje del feed.

PayJoy México (@payjoy_mx): claridad para bajar la fricción financiera

PayJoy México usa el contenido para resolver una barrera clave en servicios financieros: la duda. En esta categoría, una explicación confusa puede frenar una decisión; una explicación clara puede abrirla.

Su contenido convierte procesos, requisitos y preguntas frecuentes en piezas simples. La marca reduce la fricción antes de la conversión.

En finanzas, el contenido deja de ser solo comunicación. La confianza empieza con la primera explicación.

Círculo de Crédito (@circulodecredito): educación financiera que entra al feed

Círculo de Crédito lleva la educación financiera al lenguaje del feed. Historial crediticio, score, reportes y prevención de fraude pueden sentirse técnicos, pero la marca los traduce a formatos breves y claros.

Su valor está en acercar una conversación que suele parecer lejana. En educación financiera, simplificar no es banalizar; es abrir una puerta para tomar mejores decisiones.

Su contenido estilo UGC convierte información compleja en conversación cotidiana.

Javer (@javer_mx): vender una casa contando la vida que puede pasar dentro

Javer entiende que vender una casa no empieza siempre con la ficha técnica. Antes de hablar de metros cuadrados, amenidades o financiamiento, muchas personas necesitan imaginar la vida que una decisión de ese tamaño puede abrir: independencia, familia, estabilidad, patrimonio y futuro.

Su contenido UGC convierte la vivienda en escenario de vida. La casa deja de aparecer como inventario y empieza a funcionar como posibilidad.

En productos de alto valor, la emoción prepara el terreno para los datos racionales.

Fester (@fester): demostrar también puede construir comunidad

Fester prueba que una categoría técnica también puede volverse visual, útil y entretenida. Impermeabilizantes, humedad, filtraciones y aplicaciones se convierten en tutoriales, demostraciones y soluciones concretas.

Su acierto está en demostrar más que prometer. Antes y después, errores comunes y aplicaciones específicas convierten un problema funcional en contenido que informa, retiene y genera confianza.

Con una comunidad que supera los 250 mil seguidores, Fester confirma que incluso una categoría técnica puede ganar conversación cuando traduce problemas concretos en contenido claro, visual y útil para la audiencia.

Del contenido a la comunidad

De la pizza al café, de la farmacia a la inteligencia artificial, de los lentes al crédito o al impermeabilizante, estos ejemplos muestran que el UGC ya no vive como un recurso aislado. Se está convirtiendo en un lenguaje de marca: una forma de estar presente en momentos reales, desde una decisión rápida hasta una duda, un ritual, una recomendación o un problema por resolver.

Su relevancia también está en el nuevo recorrido de compra. En el community commerce, la confianza no se construye solo con catálogos, descuentos o anuncios; se forma cuando una comunidad comenta, guarda, recomienda, reinterpreta y valida. Por eso el contenido estilo UGC tiene una ventaja particular: convierte la presencia en conversación y la conversación en señales que pueden influir en la decisión.

Las marcas que destacan no son las que mejor imitan a un creador, sino las que entienden qué papel pueden ocupar: entretener sin perder identidad, explicar sin volverse pesadas, vender sin sentirse invasivas, demostrar sin prometer de más y dejar espacio para que la audiencia complete la historia.

Ahí está la diferencia. Publicar contenido puede dar visibilidad; construir comunidad puede dar memoria, confianza y preferencia.