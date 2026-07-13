Gabinete de seguridad detiene a 56 sospechosos, asegura 91 armas y un fusil Barrett

Un total de 56 presuntos responsables detenidos; el aseguramiento de 74 armas largas y 17 cortas; y siete personas rescatadas, una privada de la libertad y 6 relacionadas con tráfico de migrantes, es el resultado de acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad, durante acciones realizadas en 15 entidades, entre el viernes 10 y domingo 12 del presente mes.

En su reporte de resultados, el mecanismo de Seguridad del Gobierno de México detalló que en estas acciones también fueron asegurados un fusil Barrett, un lanzacohetes, 337 cargadores y 18 mil 342 cartuchos de diversos calibres.

El Gabinete de Seguridad realizó, el fin de semana, detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad durante el fin de semana, también se aseguraron 61 artefactos explosivos, 23 recipientes con pólvora y compuestos químicos. Foto ilustrativa Cuartoscuro

Durante el pasado fin de semana, se aseguraron, en total, 20.5 kilos de metanfetamina y 2 mil 911 dosis de esta sustancia; 1.5 kilos y diversas dosis de mariguana y 158 dosis de cocaína.

En los poblados Pueblo de Alayá y El Sabino, en Cosalá, Sinaloa, personal del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de material diverso, en donde se aseguraron 3 mil 240 litros de precursores para la elaboración de metanfetamina, lo que implicó una afectación económica a la delincuencia organizada valuada en 62 millones de pesos.

En los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad durante el fin de semana, también se aseguraron 61 artefactos explosivos, 23 recipientes con pólvora y compuestos químicos, así como mil 378 piezas de metal para fabricar explosivos.

También se aseguraron 31 chalecos tácticos, 39 placas balísticas, siete cascos y 10 uniformes tácticos. En este periodo se aseguraron 25 vehículos de los cuales, 19 fueron autos y otros tipos; 5 motocicletas y un tractocamión con caja seca.

Se realizaron 27 cateos, de los cuales 13 se cumplimentaron en viviendas y bodegas; mientras que en 14 se trató de inmuebles relacionados con el robo de hidrocarburos y se inhabilitaron tres campamentos clandestinos.