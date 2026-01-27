Vinculan a proceso a 7 por incendio en tienda; explosión dejó 25 muertos

HERMOSILLO.— El juez de la causa penal vinculó a proceso a cinco exfuncionarios del gobierno de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo, así como a directivos de la empresa, por la explosión e incendio de la tienda Waldo’s que dejó 25 muertos y 14 heridos, ocurrida el pasado 1 de noviembre.

Luego de varios días deliberando y de una audiencia que se ha pospuesto o pausado en más de cuatro ocasiones, durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, este lunes el juez decidió la vinculación a proceso contra cinco exfuncionarios públicos y dos directivos de la empresa, sin embargo, las autoridades no han revelado la identidad de las personas vinculadas a proceso y el juicio se está desahogando a puerta cerrada.

Pero entre las personas sujetas a proceso penal, hay exfuncionarios de Protección civil, la Secretaría del Ayuntamiento y el gobierno del estado, de la actual y pasadas administraciones, además de directivos de Waldo’s acusados de utilizar documentación falsa para tramitar permisos de operación para la sucursal siniestrada.

Los acusados, vinculados a proceso penal, son por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Además de los nueve implicados que participaron en las primeras audiencias del caso, faltan 12 acusados de ser enjuiciados, quienes no han sido llevados ante la autoridad judicial porque cuentan con una suspensión provisional por juicio de amparo, además de 2 personas que están prófugas, según informó la Fiscalía de Justicia en Sonora.

Además de la investigación y juicio en el fuero común, la autoridad ministerial dio vista del expediente a la Fiscalía General de la República para que indagué si los implicados también cometieron delitos en el fuero federal.

Fue el 1 de noviembre de 2025, cuando la falla de un transformador de energía de un sistema de paneles solares explotó en el interior de la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.