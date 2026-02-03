Vigilarán al Popocatépetl desde el espacio con proyecto mexicano | VIDEO

Un proyecto ambicioso se llevó a cabo con éxito entre México y Japón el cual tiene como finalidad monitorear al volcán Popocatépetl, así como a otros colosos activos en el país desde el espacio.

Gxiba-1, es el nombre de la iniciativa que no es otra cosa que un satélite diseñado por estudiantes e investigadores de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) bajo la asesoría técnica de la Agencia Espacial de Japón (JAXA).

De acuerdo con Eugenio Urrutia, director de Proyectos Aeroespaciales de la universidad, el dispositivo cuenta con sensores ópticos de alta precisión que permitirán obtener imágenes y datos estratégicos para analizar emisiones, cambios térmicos y movimientos superficiales asociados a la actividad volcánica.

El lanzamiento de Gxiba-1 no solo tiene un valor tecnológico, sino también educativo. Ya que diversos estudiantes participaron en distintas etapas del desarrollo: diseño electrónico, programación, pruebas de resistencia y simulaciones de operación en el espacio de las ingenierías Aeroespacial, Electrónica, Software y Mecatrónica y otras carreras lo cual refleja el carácter multidisciplinario de la investigación aeroespacial en la UPAEP.

La Embajada de Japón en México celebró el acontecimiento a través de su cuenta oficial de X, donde destacó la cooperación bilateral. Cortesía

¿Cuándo fue lanzado el satélite?

El Gxiba-1 fue colocado exitosamente en órbita este martes 3 de febrero, convirtiéndose en un paso decisivo para el monitoreo científico del volcán Popocatépetl y de otros colosos activos del país.

El proyecto representa el segundo nanosatélite desarrollado por la UPAEP y consolida a esta institución como uno de los polos universitarios más relevantes de México en materia aeroespacial.

¿Cómo funciona el satélite?

El satélite dispone además de un sistema de enlace con la red de radioaficionados que le permite funcionar como canal para el envío de avisos de emergencia hacia la constelación Iridium.

Gracias a este mecanismo, los mensajes pueden ser retransmitidos de manera casi instantánea a estaciones en Tierra, lo que fortalece las capacidades de respuesta ante desastres y situaciones de riesgo.

El nanosatélite orbitará a cientos de kilómetros de la Tierra y realizará recorridos periódicos sobre territorio mexicano. Sus instrumentos permitirán generar bases de datos propias, sin depender exclusivamente de plataformas extranjeras, lo que abre la puerta a una soberanía tecnológica en materia de gestión de desastres.

Ficha técnica del proyecto Gxiba-1 (UPAEP):

Nombre: Gxiba-1 Tipo: Nanosatélite tipo CubeSat (10x10x10 cm)

Desarrollado en: Laboratorios de la UPAEP, Puebla, México

Objetivo principal: Monitoreo de volcanes activos en territorio mexicano

Objetivo adicional: Comunicación de emergencia mediante radioaficionados

Lanzamiento: Cohete H3, Agencia Espacial Japonesa (JAXA), 2025

Órbita: Baja, 400 km de altitud, inclinación de 51.6°

Liberación estimada: Primer trimestre de 2026 desde la EEI

Duración de la misión: Aproximadamente 12 meses

Cooperación: México-Japón

¿Cuál fue la participación de Japón?

La participación de JAXA fue determinante para cumplir con los estrictos protocolos internacionales de lanzamiento y operación. Ingenieros japoneses asesoraron las fases de integración y validación, mientras que el equipo mexicano aportó el diseño conceptual y los algoritmos de procesamiento.

Por su parte la Embajada de Japón en México celebró el acontecimiento a través de su cuenta oficial de X, donde destacó la cooperación bilateral. Con este logro, México se inserta en la nueva generación de países que impulsan misiones universitarias de bajo costo, demostrando que la innovación científica puede nacer en las aulas y tener un impacto directo en la seguridad de la población.

México celebra un nuevo logro espacial. El exitoso lanzamiento del satélite Gxiba-1, desarrollado por la UPAEP en colaboración con JAXA, es motivo de orgullo nacional. Este hito refleja el talento, la creatividad y la capacidad de estudiantes e investigadores”, señaló la representación diplomática.

