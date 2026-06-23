Vigila SMN dos zonas de baja presión; podrían convertirse en ciclones Douglas y Elida

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene vigilancia sobre dos zonas de baja presión en el Océano Pacífico, con potencial para convertirse en ciclones tropicales en los próximos días, que llevarían los nombres de Douglas y Elida.

La primera perturbación se ubica a 660 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora, con 40 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico a 48 horas.

Mientras que la segunda zona de baja presión, se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, también con 40 por ciento posibilidad para desarrollo ciclónico en siete días, por lo que podría evolucionar la próxima semana.

El SMN, destacó que un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de aire húmedo ocasionarán lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí y Nayarit; intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas.

En el transcurso del día continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México. Cortesía

En tanto, una circulación ciclónica, vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 9 originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Veracruz; puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo у Puebla.

Puntuales fuertes en Querétaro, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Chiapas; e intervalos de chubascos en Guanajuato y Tlaxcala, todas con descargas eléctricas y con posible caída de granizo. Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y oeste), Coahuila (oeste) y Durango (norte).

Agregó que en el transcurso del día continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y oeste), Coahuila (oeste) y Durango (norte).

Hacia la tarde, se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noreste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste y suroeste); de 35 a 40 grados en Durango, Nuevo León (este), Nayarit, Jalisco (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tamaulipas (noroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (sur).