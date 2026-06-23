Buque Escuela Cuauhtémoc arriba a Acapulco previo a crucero de instrucción

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc arribó al puerto de Acapulco, Guerrero, donde iniciará su etapa de preparación antes del Crucero de Instrucción “Pacífico Norte 2026”, previsto para julio próximo, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

La dependencia detalló que la embarcación, considerada uno de los símbolos más representativos de la institución naval, llegó a su puerto base luego de concluir su mantenimiento anual en el Astillero de Marina Número Uno, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca.

Estos trabajos forman parte de las acciones técnicas y preventivas que se realizan para mantener la seguridad, operatividad y buen funcionamiento del buque, de cara a sus próximas actividades de formación naval.

Tras finalizar el mantenimiento, el velero realizó pruebas de aceptación en altamar. Durante cuatro días se efectuaron evaluaciones para verificar el estado de sus sistemas y confirmar que se encuentra en condiciones adecuadas para una navegación segura.

La llegada del Cuauhtémoc a Acapulco representa un hecho relevante para la región, debido al valor histórico y simbólico de esta embarcación, conocida como el “Embajador y Caballero de los Mares”.

Su principal misión es fortalecer la formación integral de los cadetes navales, además de proyectar en el extranjero un mensaje de paz, disciplina, compromiso y buena voluntad por parte de México.