Exalcalde de Monterrey deja al PAN y se registra en Morena para la gubernatura

Ante las condiciones que prevalecen en el estado como las fallas en movilidad, falta de agua, contaminación e inseguridad, el ex panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez dijo que se animó a registrarse en Morena como aspirante a Coordinador en Nuevo León de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El ex alcalde regio anunció que está interesado en buscar la candidatura a la gubernatura por el partido Movimiento Regeneración Nacional.

Además, consideró que las condiciones están dadas para que Morena obtenga buenos resultados en los comicios del 2027.

En un discurso que pronunció ante periodistas reunidos en un céntrico hotel de Monterrey destacó que en Nuevo León las cosas han cambiado, pero no para bien.

“No pretendo hacer una relatoría de todos los problemas del estado que son muchos, pero sí quiero recalcarlos estos grandes rubros porque me parece que son suficientes para motivar a cualquier persona para hacer algo y eso es lo que pretendo demostrar. Hay que hacer algo para que esto cambie y tenemos que recuperar, restaurar el orden y la armonía en esta sociedad”, dijo.

Señaló que por eso mismo ayer lunes presentó su solicitud de registro al proceso interno de Morena para elegir al Coordinador estatal de la Defensa de la Soberanía y de la Cuarta Transformación.

“Las condiciones están dadas para un cambio en el estado”, aseveró.

Otros que han revelado sus aspiraciones a ser aspirantes a la gubernatura de Nuevo León por Morena son: Waldo Fernández, Andrés Mijes, Judith Díaz, Clara Luz Flores Carrales y Tatiana Clouthier.