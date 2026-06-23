Sujetos se hacen pasar por empleados de OXXO y encierran a trabajadoras en la bodega

Tres empleadas de una tienda de conveniencia fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) luego de que presuntamente fueran privadas de su libertad durante un asalto cometido por sujetos que intentaron confundirse con el personal del establecimiento al vestir uniformes de la empresa.

Los hechos ocurrieron en la colonia Damú donde operadores del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibieron un reporte sobre un robo en proceso dentro de un comercio.

Tras la alerta, agentes estatales acudieron al sitio y encontraron a dos hombres que aparentaban desempeñar labores normales dentro de la tienda, atendiendo a clientes y portando uniformes del negocio para simular que eran empleados.

Sin embargo, durante una revisión del inmueble, los policías localizaron a las tres trabajadoras legítimas encerradas en una bodega, por lo que fueron liberadas de inmediato. De acuerdo con los primeros reportes, ninguna de ellas presentó lesiones.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma de utilería, dinero en efectivo, diversa mercancía presuntamente sustraída y un vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad en el atraco.

Tienda Oxxo donde dos sujetos se hicieron pasar por trabajadores del local Foto: Especial

En Arco Norte asaltan a familia

Una familia radicada en Pachuca, Hidalgo, fue víctima de un asalto violento mientras circulaba por la autopista Arco Norte, hecho que derivó en una situación de riesgo médico para una de sus integrantes y en señalamientos por presunta falta de respuesta inmediata de las autoridades.

La doctora Denisse Labastida informó, a través de un testimonio difundido en redes sociales, que viajaba junto con su madre, su hermana y su pareja cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los habrían obligado a detenerse y los despojaron de sus pertenencias mediante amenazas y agresiones.

Durante el incidente, la médica señaló que su madre presentó un cuadro de salud súbito y de gravedad, presuntamente relacionado con un evento cardíaco.

No obstante, afirmó que en ese momento no les fue permitido realizar llamadas para solicitar servicios de emergencia, lo que complicó la atención oportuna.

Tras el asalto, la familia permaneció en el sitio mientras intentaba obtener apoyo médico e institucional.

De acuerdo con su versión, la asistencia formal no fue inmediata y fueron personas que transitaban por la zona quienes finalmente brindaron auxilio para gestionar la atención correspondiente.

La profesionista indicó que, aunque hubo pérdidas materiales, la principal preocupación fue el estado de salud de su madre y el riesgo al que estuvieron expuestos durante el hecho delictivo.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial que detalle el avance de la investigación o la atención del caso por parte de las autoridades correspondientes.