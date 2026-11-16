Un saldo de al menos 16 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, dejó el enfrentamiento entre turistas y presuntos trabajadores del balneario El Tephé, registrado la mañana de este lunes en el municipio de Ixmiquilpan.

La confrontación involucró a visitantes provenientes de la Ciudad de México y personal del centro recreativo, quienes pasaron de una discusión a las agresiones físicas dentro de las instalaciones.

De acuerdo con las primeras versiones, el altercado comenzó cuando trabajadores solicitaron a los turistas que se retiraran del establecimiento, lo que habría provocado un desacuerdo que escaló hasta convertirse en una riña colectiva.

Parte de los hechos fue grabada en video y difundida en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas intercambiando golpes durante el enfrentamiento.

La cifra de afectados aumentó de los primeros seis lesionados reportados a por lo menos 16, entre quienes se encuentra una mujer embarazada. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de todas las personas involucradas ni detalles precisos sobre su estado de salud.

Reproducir Un saldo de al menos 16 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, dejó el enfrentamiento entre turistas y presuntos trabajadores del balneario El Tephé.

Otra bronca en balneario se registró en abril

En abril pasado, dos personas resultaron lesionadas durante una riña entre bañistas y personal del parque acuático Tepathe, en el municipio de Ixmiquilpan, de acuerdo con informes policiales del estado de Hidalgo.

De acuerdo con testimonios recabados en centro acuático, la situación comenzó en el área de estacionamiento, cuando el ingreso de un automóvil generó inconformidad entre trabajadores del sitio debido a maniobras consideradas imprudentes. El hecho detonó una serie de reclamos que, en cuestión de minutos, se transformaron en una confrontación verbal.

La tensión fue en aumento hasta derivar en un enfrentamiento físico en el que participaron tanto visitantes como personal del parque, lo que provocó momentos de alarma entre quienes se encontraban cerca.

Como consecuencia, dos turistas resultaron lesionados. Uno de ellos presentó una herida de consideración en la oreja, mientras que el segundo sufrió múltiples contusiones.

Paramédicos acudieron para brindar atención médica en el sitio, sin que fuera necesario su traslado hospitalario en ese momento.

Versiones preliminares indican que los afectados eran originarios del Estado de México.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la detención de personas relacionadas con el incidente ni la aplicación de sanciones.