VIDEO: Localizan sin vida a joven con ficha de desaparición en vivienda de NL

El cuerpo de una mujer quien tenía reporte de desaparición desde el pasado 11 de julio fue encontrado sin vida al interior de una vivienda del municipio de Apodaca, Nuevo León.

Las autoridades investigan el caso de la muerte de Mónica Briseth “N”, de 32 años, quien había sido vista por última ocasión en la colonia Reforma 2 en ese mismo ayuntamiento.

Aparentemente, el sistema de geolocalización de su celular permitió la ubicación del cuerpo de la víctima en un domicilio de calle Dalias en la colonia Arbolada Loma La Paz, en el mencionado municipio.

Trascendió que la vivienda pertenece a su pareja sentimental por lo que el hombre sería investigado como el principal sospechoso de la muerte de la joven mujer.

El cuerpo de Mónica Briseth fue encontrado en una de las habitaciones de la casa y tenía varias lesiones visibles; sin embargo, la causa de su muerte será establecida a través de la autopsia de ley.

Otro caso más de feminicidio en NL

Hace apenas unos días, se dio a conocer el caso de Pamela “N”, de 25 años, quien murió de las lesiones que presentaba luego de que un par de hombres la rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

Los hechos se registraron luego de que la joven acudió a una fiesta en una quinta a donde fue invitada por un sujeto que conoció en una red social.

Pamela fue encontrada malherida en un predio del municipio de Juárez y trasladada al Hospital General de ese ayuntamiento donde murió a causa de las lesiones que sufrió.