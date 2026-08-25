Fuerte incendio en Chihuahua desata desalojo de clínica y zona residencial

La Clínica Ávalos del IMSS en la ciudad de Chihuahua fue evacuada de personal y pacientes a causa de un incendio registrado este martes por la tarde en una bodega contigua.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) colaboró en la evacuación y en la implementación de protocolos de auxilio ante un incendio que se registró además en varias viviendas de la colonia Ávalos.

Debido a que el origen del siniestro se encontraba a 30 metros de la Clínica Número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dependencia indicó que se determinó el desalojo total del recinto para garantizar la seguridad de la población.

Como parte de esta oportuna intervención, 167 personas que se encontraban dentro de las instalaciones de la clínica del IMSS fueron evacuadas, entre ellas pacientes, personal médico y administrativo.

Asimismo, y con el propósito de ampliar las medidas de seguridad ante la propagación del fuego, los elementos estatales coordinaron el retiro preventivo de 30 vecinos de los alrededores, por lo que 197 personas fueron salvaguardadas de manera ordenada.