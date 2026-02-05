El Verde dice no a elegir consejeros; busca proteger autonomía del INE

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado se posicionó en contra de una posible elección de consejeros electorales mediante voto universal y secreto. Así lo explicó su coordinador, Manuel Velasco, quien detalló los puntos de desacuerdo con la reforma electoral diseñada por Pablo Gómez.

El martes, Velasco reveló que ya se han reunido con Pablo Gómez para comunicarle que disienten de “muchos” puntos de la propuesta.

“Buscamos proteger la autonomía del INE, que ha sido el instrumento que ha garantizado la estabilidad política en nuestro país en las últimas elecciones; además, es bajo esas reglas que nosotros ganamos la elección de 2024, con la Presidenta de México en una votación histórica”, planteó en entrevista.

Detalló que los puntos en los que han intensificado el diálogo incluyen la reducción de presupuesto a las fuerzas políticas: “Estamos de acuerdo en que se bajen los recursos hacia los partidos y que las elecciones sean menos costosas, siempre y cuando valoremos el cambio en la fórmula de asignación”.

“En estos momentos, el partido que tuvo mayor votación en la última elección es el que recibe mayores recursos. Hemos planteado que se valore cambiar esa fórmula; de esa manera se reducirían los recursos entregados, pero no se generaría una mayor inequidad en la contienda”, precisó.

Plurinominales

También señaló que están abiertos a analizar la elección de legisladores federales de representación proporcional, ante el planteamiento de que sea por elección abierta en los estados. “Sin embargo, como serían dos elecciones distintas y actualmente existe una cláusula que impide la sobrerrepresentación de más de 8%, nosotros queremos que se siga estableciendo esa medida para guardar los equilibrios”.

Aunque en la propuesta presentada a la Presidenta de la República en enero se había descartado la elección directa de consejeros, en pláticas recientes el equipo de Pablo Gómez insistió en que debe mantenerse dicho mecanismo. Al respecto, Velasco expresó: “Nosotros no vemos que sea necesario”.

El coordinador de los senadores del Verde reiteró que mantienen mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y con Pablo Gómez, responsable de la construcción de la iniciativa presidencial. Afirmó que existe diálogo y respeto para plantear los puntos que consideran no susceptibles de ser apoyados por su fuerza política.

El dato

Panorama

· La presidenta Claudia Sheinbaum informó que entregará la iniciativa de reforma electoral a la brevedad; no obstante, hasta el momento no existe un acuerdo definitivo.