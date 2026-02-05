La inversión privada alcanza 406 mil mdd; Inyección de capital creció 10.5%

México cuenta con proyectos de inversión privada por 406.8 mil millones de dólares divididos en dos mil 532 iniciativas que generarán 1.6 millones de empleos hacia 2030.

Con 406.8 mil mdd detonarán inversión

México cuenta con esa cantidad dividida en 2 mil 532 proyectos, mismos que generarán 1.6 millones de empleos hacia 2030, de acuerdo con el secretario de Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México cuenta con un portafolio de inversiones de 406.8 mil millones de dólares (mdd), dividido en 2 mil 532 proyectos, mismos que generarán 1.6 millones de empleos hacia 2030.

Durante la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones realizada en el Museo Nacional de Antropología y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que la cifra de inversión se incrementó 10.5% desde los 367.9 mil millones de dólares reportados hace unos días.

“Con el impulso de los comités, con lo que nos han presentado, puedo informarle (Presidenta) al día de hoy que se incrementó esta suma con lo que cada estado de la República buscó, registró y presentó”, dijo.

El monto de inversión incluye a sectores como el automotriz, textil, plástico, siderurgia, electrodomésticos, marroquinería, juguetes, muebles, calzado, aluminio, remolques, motocicletas, papel y vidrio.

“Agradecerles a todas las coordinadoras y empresarias, es una acción afirmativa, porque queremos que también en la participación empresarial lleguemos rápido a la equidad y hay que empezar rápido, porque estábamos muy atrasados”.

Respaldo

Ebrard también detalló un balance positivo del Plan México, presentado por el gobierno federal hace un año, al señalar que ha recibido el respaldo tanto de la Inversión Extranjera Directa (IED) como de la inversión nacional.

En el caso de la IED recordó que México logró un récord durante 2025, pues con cifras a septiembre, se registraron 40.9 mil millones de dólares.

“El Plan México que preparó nuestra Presidenta antes de entrar al gobierno, al iniciar la administración ha recibido el respaldo de la inversión extranjera y de la inversión nacional. Las cifras de la inversión extranjera nos dicen que tuvimos un récord en 2025 importante respecto a años anteriores, nos fue muy bien, un buen resultado”, apuntó.

Mencionó que el objetivo para 2026 será acelerar la inversión privada y aumentar el portafolio de inversiones.

“Lo que queremos, y pues estamos ya trabajando en ello, señora Presidenta, es aumentar el portafolio de inversión de México este año. En pocas palabras, acelerar la inversión privada, además de la pública que usted ha estado anunciando recientemente”.

Fortaleza

En el evento recordó que gracias a la relación que la presidenta Sheinbaum ha construido con el presidente Donal Trump, México es el principal exportador hacia Estados Unidos y de los socios de ese país, es el que está pagando los aranceles más bajos.

“Siguen subiendo nuestras exportaciones particularmente a los Estados Unidos, somos ya el principal socio”, agregó.