Cuba no cuenta con adeudos de crudo a Pemex

La empresa paraestatal Pemex vendió en 2025 al gobierno de Cuba un total de 496 millones de dólares en petróleo crudo, amparados por un solo contrato, afirmó el titular de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez.

En la rueda de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que el gobierno cubano no tiene adeudos con Pemex.

En 2025 el monto de venta fue de 496 millones de dólares y en 2023 el monto contratado fue por 367 mdd, puntualizó el titular de Pemex.

“El año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos?, son 496 millones de dólares” (…) “No ha habido más aumento, ni de disminución, se mantiene estable, porque el contrato es muy estable. Entonces, es, por ejemplo, en el 23, son 367 millones de dólares”, explicó Rodríguez.

Insistió en que el gobierno de Cuba ha sido cumplido en sus contratos con la paraestatal. “Si me preguntan si ¿Cuba está pagando sus envíos?, claro que sí. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato.

“Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Son muy formales en sus pagos”, expuso.

Fue mediante la empresa Gasolinas del Bienestar que Pemex vende petróleo a Cuba desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los envíos de petróleo a Cuba se interrumpieron tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de establecer aranceles a países vendan ese insumo al gobierno cubano.

El titular de Pemex no dio detalles acerca de los futuros envíos de petróleo a Cuba mediante la figura de “ayuda humanitaria”.

Sin descartar apoyo

En la conferencia, el titular de Pemex destacó que con Cuba solamente hay un contrato.

“Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal como el que tenemos con otros países”, comentó.

“Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados. Y con ellos tenemos como cualquier país”, refirió Rodríguez.

“Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla: el año pasado fue menos de 1 por ciento de la producción de crudo.