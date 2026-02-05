Cae en operativo segundo al mando del Cártel de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Grupo de Operaciones Especiales (FRIP) detuvieron a cuatro integrantes del denominado Cártel de Chiapas y Guatemala, entre quienes se encuentran el jefe de plaza y el presunto segundo al mando de la estructura criminal.

La detención se efectuó en el municipio de Ocozocoautla. El jefe de plaza fue identificado como El Espíritu, señalado como el segundo a bordo de Juan Valdovinos, apodado El Señor de los Caballos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que la captura fue resultado de un operativo coordinado en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas.

Durante el despliegue —encabezado por el titular de la SSP, Óscar Alberto Aparicio Avendaño— se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo.

Momentos antes de su captura, los sujetos habrían intentado privar de la libertad a una persona, lo que activó una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad para neutralizar la amenaza y rescatar a la víctima.

OPERATIVOS

El secretario Aparicio Avendaño reiteró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la paz del estado, asegurando que los operativos continúan para lograr más detenciones. “Siempre vamos a ejercer la autoridad, sin distingos”, afirmó.

Asimismo, la dependencia informó que no se registraron decesos durante la intervención. Las acciones se llevaron a cabo con estricto apego a la ley y a los protocolos de actuación, desmintiendo cualquier versión contraria.