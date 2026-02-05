EU secará recursos si pago de agua no fluye; ley de gastos

El Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2026, la cual incluye una cláusula punitiva contra el gobierno de México. La legislación prohíbe la liberación de fondos de asistencia económica y de seguridad, hasta que se certifique el pago de la deuda de agua que México mantiene bajo el Tratado de 1944.

· 431 millones de metros cúbicos anuales exige el tratado; el ciclo 36 cerró en octubre con un déficit crítico de 2 mil 158 millones.

Según la Sección 7045 de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2026, “ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por esta ley podrá ser comprometido para asistencia al gobierno de México hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que el gobierno de México está entregando el agua que México adeuda a Estados Unidos, de conformidad con el Tratado de 1944 relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana y del río Grande (río Bravo)”.

Marco Rubio, secretario de Estado, será el funcionario responsable de emitir la certificación oficial ante el Congreso. Sin su firma, que avale que México está entregando el agua de la cuenca del río Bravo, los recursos permanecerán bloqueados.

El dinero ya fue aprobado por el Congreso, pero el Departamento de Estado tiene prohibido firmar contratos o transferir el dinero a proyectos mexicanos hasta que se cumpla la condición.

Mario Díaz-Balart, congresista republicano, como presidente del Subcomité de Gastos Internacionales fue el principal impulsor de esta cláusula, argumentando que la “era de la política exterior débil ha terminado”.

La ley afecta a una bolsa de recursos que, en años anteriores, ha promediado de 104 a 109 millones de dólares. Los programas afectados incluyen: Fondo de Apoyo Económico destinado a proyectos de desarrollo, gobernanza y fortalecimiento institucional.

Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, lo que implica fondos para capacitación policial y equipo de seguridad (exceptuando narcóticos sintéticos como el fentanilo).

Financiamiento Militar Extranjero, que sirve para modernización y cooperación de defensa.

EXCEPCIÓN

La ley especifica que los únicos fondos que no se detendrán son aquellos destinados exclusivamente al combate del fentanilo y otras drogas sintéticas, considerados una prioridad de seguridad nacional absoluta para Estados Unidos.

Por primera vez en décadas, el cumplimiento de un tratado técnico (el de Aguas de 1944) se utiliza como “palanca” directa para retener fondos de seguridad, uniendo dos agendas que anteriormente corrían por carriles separados.