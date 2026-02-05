“Nuestro país tiene certidumbre”: Sheinbaum; fortalecen red con empresarios

En México hay certidumbre para invertir, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

Se trata de un red de empresarios que apoyarán al gobierno federal como promotores de la inversión privada en todo el país.

“Siempre que hay inversión pública, se potencia con la inversión privada. Y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones; estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera. Y eso se nota en la Inversión Extranjera Directa que tuvimos en 2025. En el peso, como está hoy; no tendríamos la moneda que tenemos hoy”, expuso Sheinbaum ante mil pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Dijo que es optimista del futuro del país y que el 2026 para México “pinta bien. Soy muy optimista del 2026, muy optimista”.

La titular del Ejecutivo comentó que su gobierno anunció que en lo que resta del sexenio se invertirán más de 5.6 billones de pesos en obras públicas.

Además, Sheinbaum mencionó que uno de los principales rubros de inversión será el energético, con una mayor generación de electricidad y refinación de petróleo, lo que permitirá el desarrollo del país.