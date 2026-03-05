Sinaloa impulsa la inversión; proyectan la apertura de 12 restaurantes de Wendy’s

Sinaloa impulsa la inversión. El gobierno encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, proyecta la llegada de la franquicia internacional Wendy’s al estado. El secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, sostuvo una reunión con Rodolfo Silveyra Muñoz, CEO de WS Pacific, empresa que impulsa el arribo de esta franquicia, como parte del proceso de expansión que la cadena de restaurantes de comida rápida desarrolla en México.

Durante el encuentro se presentó el proyecto para la apertura de 12 restaurantes en el estado, con una inversión estimada de 14 millones de dólares y la generación de aproximadamente 400 empleos.

El primer establecimiento se proyecta para abrir en Mazatlán que representa una oportunidad para fortalecer el dinamismo económico del puerto, particularmente el sector de servicios, comercio y turismo.

La expansión en la entidad será desarrollada por WS Pacific, plataforma empresarial mexicana dedicada a la estructuración, desarrollo y operación de proyectos de inversión en el sector de alimentos y bebidas en el noroeste del país.

En este sentido, el funcionario reiteró el respaldo del Gobierno del Estado y del gobernador Rubén Rocha Moya para facilitar las condiciones que permitan la llegada de nuevas inversiones. Destacó que “el Gobierno de Sinaloa mantiene una política de puertas abiertas para las empresas que desean invertir”.

La marca Wendy’s, fundada en 1969 en Estados Unidos, es una de las cadenas internacionales de comida más reconocidas del mundo. Actualmente cuenta con más de 7 mil restaurantes en más de 30 países.

