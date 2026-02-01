Veracruz: ANTAC amenaza con revivir los bloqueos

Aunque existen algunos avances tras las protestas de transportistas y campesinos, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) advirtió que podrían retomarse los bloqueos carreteros si no se cumplen los acuerdos, especialmente en materia de seguridad.

En febrero se podrían dar los primeros cierres y los más fuertes en junio.

David Estévez, líder de la ANTAC, dijo en entrevista que el plazo venció el 15 de enero y persisten extorsiones por parte de cuerpos policiacos en distintas entidades, aunque algunos retenes críticos ya fueron retirados. Sin embargo, aún existen casos en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. El único ente autorizado para vigilar es la Guardia Nacional, según la ley vigente.

La digitalización de licencias federales deja indefensos a los operadores en zonas sin señal, situación que la autoridad mantiene pese a las protestas.

Operadores siguen desapareciendo pese a refuerzo en seguridad carretera

Dijo que a pesar del refuerzo de seguridad en carreteras, el mes pasado desaparecieron entre 13 y 14 operadores en varios estados. ANTAC demanda más presencia de fuerzas de élite y fiscalías especializadas.

Los bloqueos pasados provocaron desabasto de alimentos y combustibles en regiones como el Valle de México.

Otro tema es la carencia de paradores seguros: la Guardia Nacional exige bitácoras de descanso, pero no hay sitios adecuados ni servicios básicos, lo que expone a los operadores. La autoridad anunció la creación de 50 paradores y cierre de accesos irregulares, sin avances concretos.

Los fideicomisos para apoyar a operadores lesionados o fallecidos han dejado de funcionar eficientemente; la falta de ambulancias encarece y retrasa la atención. ANTAC propone fideicomisos específicos para estos casos.

La infraestructura carretera muestra abandono desde hace dos administraciones. Anunciaron instalar cámaras, pero aún no funcionan. Capufe lo realizará cuando cuente con recursos.

David Estévez, líder de la ANTAC.

Transportistas reclaman carencias mientras gobierno apoya a Cuba

La organización transportista reclama que, mientras hay carencias, el Gobierno envía combustible a Cuba; piden eliminar el IEPS al diésel para transportistas pequeños.

Si el Gobierno de la República está mandando combustible a Cuba, entonces nosotros vamos a pedir que, por lo menos, se retire el IEPS del diésel para el hombre camión. Porque el más afectado es el que maneja su propio tráiler. A una empresa con dos o tres mil unidades no le pega que un camión no salga; pero a un hombre camión con una o dos unidades sí le afecta no viajar. Por eso vamos a pedir ese subsidio.”, reclamó Estévez.

Por otra parte, señaló que en el campo, la crisis persiste: hay millones de toneladas almacenadas sin mercado y continúa la importación de granos. Muchos campesinos abandonan la actividad por falta de apoyos.

En el campo no ha habido ningún avance. A pesar de los acuerdos firmados, no se ha dado prioridad al producto de los agricultores. Hay millones de toneladas de maíz, sorgo y frijol en las bodegas porque no tienen mercado, mientras el Gobierno de la República sigue importando”, dijo el líder de Antac, ya que conforman el bloque con el Frente Nacional de Organizaciones Campesinas.

Aseguró que el campo no va a aguantar tres o cuatro meses más; muchos productores ya no van a sembrar porque no tienen recursos.

Más de un millón de campesinos han abandonado la tierra para dedicarse a otras cosas o irse a Estados Unidos. Esto no es solo responsabilidad de los agricultores, es responsabilidad de todos los mexicanos, porque se puede acabar todo, menos el alimento. Si no se le da prioridad al campo, va a quedar devastado.”, advirtió.

