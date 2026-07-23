Sancionan a 59 funcionarios de la CNDH e inician 286 investigaciones este año

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sancionó a 59 servidores públicos integrantes de la Comisión, por faltas consideradas “no graves” y a tres los turnó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"En uno de estos expedientes se imputan faltas administrativas calificadas por la autoridad investigadora como graves y no graves, por lo cual este Órgano Interno de Control continúa con la substanciación de dicho expediente."

"Cabe mencionar que, de los 59 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los que se acreditó la responsabilidad atribuida, se determinó imponer 68 sanciones, en virtud que en ocho de esos procedimientos están involucradas más de una persona", informó el OIC al Congreso de la Unión.

Precisa que uno de los funcionarios fue sancionado con amonestación pública; 12 con inhabilitación de tres meses; uno con suspensión de dos días; 16 con suspensión de tres días; 13 con suspensión de cinco días; 12 con suspensión de siete días; tres fueron suspendidos por 10 días, nueve por 15 días y uno por 30 días.

Añade que en las resoluciones emitidas durante este 2026, fueron cuatro directores generales los sancionados; nueve directores de área; 31 “visitador adjunto”; 13 subdirectores de área, dos jefes de departamento y nueve operativos.

"Asimismo, se han remitido en otros ejercicios 24 expedientes de conductas graves, de los cuales dos corresponden a la comisión de faltas administrativas de particulares; mismos que una vez substanciada la audiencia inicial en este Órgano Interno de Control, se remitieron a la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aunado a tres expedientes que se remitieron durante el periodo que se da cuenta, lo que da un total de 27 expedientes", dice.

De esos 27 expedientes, en 10 se emitió resolución y está firme; en 11 se emitió resolución y está sujúdice y seis están en trámite.

Añade que “con motivo de las resoluciones notificadas por este Órgano Interno de Control en el periodo que se da cuenta, se emitieron tres créditos fiscales determinados con independencia de la sanción que en su caso se haya impuesto, aunado a los 13 emitidos en ejercicios anteriores, se realizaron las gestiones ante la Autoridad competente y se está en espera de la respuesta de la Oficina recaudadora en cuanto a la ejecución del cobro.

"Sin embargo, del semestre que se da cuenta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Recaudadora correspondiente, informó el pago de tres créditos y en uno más, la persona sancionada cubrió con un monto parcial y con convenio de pagos para liquidar el total", precisa.

Informa que durante el primer semestre del Ejercicio 2026, se atendieron 286 expedientes de investigación por quejas o denuncias, en los que se investigó la comisión de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa.

De ellos, 110 fueron por desatención a la normatividad interna; 106 por deficiente integración; 57 de tipo patrimonial; 12 por conductas inadecuadas y uno por omisión en el acta de entrega-recepción.