Sin propiedades ni cuentas de El Mayo; presentarán informe de incautaciones

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno de México no ha localizado cuentas bancarias ni propiedades a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el C5 de Toluca, García Harfuch fue consultado sobre la defensa del excapo, quien aseguró que su cliente no tiene propiedades a su nombre.

No hay bienes a nombre de El Mayo Zambada

“Directamente a su nombre, no. Se ha asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de la UIF, pero a nombre de él, específicamente, no”, confirmó el titular de seguridad.

García Harfuch resaltó que la UIF ha tenido un trabajo importante en el congelamiento de cuentas y asegurado inmuebles relacionados con el crimen organizado. Consideró la posibilidad de presentar a la ciudadanía un informe del patrimonio incautado a la delincuencia organizada.

“UIF ha hecho un avance muy importante. A nombre de él específicamente, no. Sí de las organizaciones criminales y ha sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de un cálculo de los recursos asegurados a la fracción criminal de La Mayiza, el coordinador del Gabinete de Seguridad reiteró que se podrá transparentar el balance por grupo criminal.

Extradición de El Mayo Zambada dependerá de la FGR

Sobre la solicitud de extradición de Ismael Zambada, sostuvo que será una determinación de la Fiscalía General de la República.

Agregó que se mantienen operaciones para debilitar al Cártel de Sinaloa y Los Chapitos. “Continúan las operaciones de todas las instituciones del gabinete de seguridad para debilitar no sólo a esta organización”.

*mcam