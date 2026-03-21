“Nos vemos en el Mundial”, advierte la CNTE; levantan paro nacional

En un repliegue que dijeron será una pausa estratégica, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron ayer a desmantelar el campamento que ocupó el Zócalo capitalino durante los últimos tres días.

Sin embargo, al tiempo que enrollaban sus lonas y empacaban sus pertenencias, los docentes dejaron una advertencia clara para el gobierno y el mundo: la Copa del Mundo de 2026 está en la mira de sus protestas. “Si no abrogan la Ley del ISSSTE de 2007, nos vemos en el Mundial”, amagaron.

La movilización se reportó en al menos siete estados, generó el descontento de miles de personas.

Paro de la CNTE afectó a un millón de estudiantes en Oaxaca

En Oaxaca, el paro afectó a casi un millón de alumnos en 12 mil escuelas, mientras que en Chiapas, los profesores disidentes bloquearon casetas de peaje para exigir 10 mil nuevas plazas.

Una de las consignas que tuvo eco fue: “¡Si no hay solución, no rodará el balón!”.

Algo similar se vivió en Guerrero, donde tomaron bancos y oficinas del ISSSTE, en Chilpancingo, Acapulco e Iguala. Los maestros reiteraron que su lucha es para lograr la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, aumento salarial de 100%, derogación de la Reforma Educativa y que la presidenta Claudia Sheinbaum retome el diálogo con la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE.

En Yucatán, docentes se manifestaron en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Foto: Flor Castillo.

Maestros llevan sus protestas a zona arqueológica de Chichén Itzá

En Yucatán, los maestros llevaron sus protestas a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

La manifestación coincidió con la realización de un evento de exhibición de la Copa del Mundo.

A esto se sumaron en Zacatecas, Durango y Chihuahua, con paros y manifestaciones.

A pesar del retiro del plantón, el diálogo con las autoridades federales se mantiene en un punto tenso.

En Chiapas, se espera una mesa tripartita para el 30 de marzo con la posible presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, una figura que los maestros consideran clave para destrabar el paro.

Se va a hacer el llamado a todas las bases para que cobertur en la mesa, pero estamos exigiendo que esa mesa se acerque lo más que se pueda”, dijo Isael Vázquez González, líder de la sección 7.

Con información de José Antonio Garcia, Alma Gudiño, Flor Castillo, Patricia Briseño, Gaspar Romero, Rolando Aguilar y Carlos Coria

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