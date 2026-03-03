Van por Iniciativa para actualizar leyes de Competencia y de Autotransporte Federal

Por Héctor Figueroa

El senador Néstor Camarillo informó que presentará una iniciativa para actualizar la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), a fin de evitar probables prácticas monopólicas en el servicio de autobuses de pasajeros a nivel nacional.

En entrevista con Excélsior, el legislador de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, dijo que toda legislación es perfectible, en este caso, para que existan más competidores que ofrezcan el servicio y mejores tarifas para los usuarios.

“Estamos pensando con el equipo, ahí en la bancada naranja, hacer una iniciativa, vamos a revisar bien efectivamente cómo está actualmente la ley y vamos seguramente a presentar un proyecto importante para que mejore el servicio (de autobuses de pasajeros) para que efectivamente el tema del monopolio no vaya a afectar la competitividad”, dijo.

Recientemente, este diario publicó información de un estudio realizado por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que identificaba barreras regulatorias relacionadas con la falta de competitividad en rutas de autotransporte de pasajeros, y normas restrictivas para que nuevos jugadores entren en este sector.

La investigación, ahora en manos de la Comisión Nacional Antimonopolio, apunta que en el servicio de autobuses de pasajeros a nivel nacional, tres de cada cuatro rutas son monopolizadas por un solo operador, lo cual hace que un reducido grupo de concesionarios fijen tarifas por arriba del estándar.

Camarillo Medina indicó que este rubro de servicios tiene que abrirse por una sencilla convicción de libre mercado en beneficio de los millones de ciudadanos que utilizan el servicio de autobuses de pasajeros.

“Efectivamente estamos hablando de un mercado con baja competencia efectiva y eso limita mucho la capacidad para mejorar precios, calidad, innovación.

“Siempre nosotros hemos manifestado que la competencia no es un capricho ideológico, es una herramienta para proteger siempre al consumidor y dinamizar la economía”, puntualizó el senador emecista.

Néstor Camarillo dijo que propondrá en la próxima sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de Senado que se retome el diálogo legislativo sobre este y otros temas con la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, tal como ocurría con la extinta Cofece.

“Estamos analizándolo, en próximos días, vamos a sesionar, soy parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y yo lo voy a poner en la mesa. Voy a poner en la mesa que retomemos ese diálogo o esas mesas, para quienes acaban de llegar (de la Comisión Antimonopolio), para que empecemos a revisar todos estos temas, que de verdad son bien importantes”, indicó.

El senador de MC reconoció que incluso, si se logran tarifas más bajas en el servicio nacional de autobuses de pasajeros, ello ayudaría a reducir la inflación, pero fundamentalmente a mejorar el tema de movilidad en el país.