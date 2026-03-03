Adán Augusto goza austeridad de lujo en Cancún

Por Mónica Romero

El senador de Morena Adán Augusto López Hernández fue captado este fin de semana con su esposa en uno de los hoteles más exclusivos de Cancún.

En varios videos y fotografías que circularon en redes sociales se le ve llegando al hotel Nizuc Resort & Spa donde el costo de las habitaciones va de los 20 mil hasta los 160 mil pesos por noche.

La presencia del senador en el Resort generó críticas por el discurso de austeridad que pregona su partido.

“Se maneja con una narrativa discursiva de la austeridad republicana y la pobreza Franciscana, pero ellos en realidad no viven así y han sido exhibidos cómo visten, dónde pasean, cómo vacacionan”, señaló la senadora del PRI Claudia Anaya.

Adán Augusto llegó en una camioneta de lujo. Vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro mientras un empleado le detenía la puerta. Más tarde fue captado desayunando en uno de los restaurantes del hotel.

El hotel donde se hospedó Adán López Hernpandez va de los 20 mil hasta los 160 mil pesos por noche

“Lo más grave es que a este senador se le ha vinculado con La Barredora justo porque él nombró al principal vínculo de La Barredora con el cártel de Jalisco Nueva Generación que fue su secretario de seguridad cuando él fue gobernador”, afirmó Anaya.

Adán Augusto ha tenido una racha de escándalos, el año pasado la Fiscalía General de la República recibió 37 denuncias por un presunto desfalco de casi 800 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Tabasco de 2019 a 2021.

También fue señalado por no reportar en su declaración patrimonial ingresos por 79 millones de pesos de 2023 y 2024 provenientes de su notaría y de empresas.

En aquel entonces respondió en conferencia de prensa “efectivamente, a mí me contratan, modestia a parte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios y ahí está el numeral de escrituras”.

Como coordinador de Morena, Adán Augusto fue cuestionado por el manejo de una partida discrecional de 900 millones de pesos en el Senado.

Su renuncia a la coordinación de Morena en el Senado en febrero de 2026 fue vista como obligada e impostergable debido a sus escándalos.

