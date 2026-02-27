Van más de 2 mil detenidos en Sinaloa; caen dos por caso de turistas 'levantados' en Mazatlán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se han detenido a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto del primero de octubre del 2024 al 15 de febrero del 2026.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Mazatlán, Sinaloa, el titular de Seguridad federal informó que se aseguraron 33 toneladas de drogas. El Ejército y la Marina han desmantelado 1942 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

García Harfuch indicó que se han asegurado 4 mil 850 armas de fuego, que equivale aproximadamente al 20% de todas las armas aseguradas a nivel nacional. Es decir, una de cada cinco armas aseguradas en el país ha sido asegurada en Sinaloa.

“Entre el armamento asegurado destaca más de 1 millón de cartuchos útiles y armamento de alto poder, como ametralladoras, fusiles Barrett, lanzagranadas, granadas y más de 5 mil 500 artefactos explosivos improvisados”, indicó.

Detienen a dos por secuestro de familia en Mazatlán

El secretario Omar García Harfuch informó la detención de un presunto implicado en el ataque contra los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres. El funcionario federal señaló que la captura se logró gracias a los trabajos de investigación e inteligencia, como parte del seguimiento al atentado contra los legisladores.

El funcionario comentó sobre los seis turistas provenientes del Estado de México secuestrados en Mazatlán. Explicó que dos fueron liberados y continúa la búsqueda de cuatro más. Declaró que dos personas han sido detenidas por estos hechos.

También confirmó la captura de Jesús Abel 'N', presuntamente ligado a esta célula delictiva, por su probable participación en la desaparición de trabajadores de la mina Vizsla Silver. “Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los inocentes”, enfatizó.

García Harfuch,recordó que tras la disputa entre grupos rivales registrada en septiembre de 2024, el gobierno federal ordenó reforzar la presencia de fuerzas federales en Sinaloa. Puntualizó que desde octubre se incrementaron las operaciones conjuntas con la participación de Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para contener la violencia en la entidad.

