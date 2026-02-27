Bullying no para en escuelas: Captan a alumno golpeando a compañera en Veracruz

Un nuevo caso de acoso escolar fue captado en un plantel del estado de Veracruz, los hechos fueron registrados en la Escuela Secundaria Técnica Número 26, las imágenes muestran a un alumno que golpea a su compañera sin que el resto de los jóvenes hagan nada.

En la grabación se escuchan risas e incluso la voz de quien sería una maestra, que les pide a los alumnos que se vayan a su salón de clases, pero los estudiantes solo se ríen y continúan alentando el pleito.

En el video puede verse al menor de edad darle un codazo a la chica y enseguida voltear para golpearla en el estómago y golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, ella trata de defenderse, pero difícilmente logra esquivar los puñetazos.

No sabes defenderte por sí sola, por eso dependes de tus amigos”, se escucha decir al alumno que reta a la chica a golpes.

La postura de la escuela

Tras los hechos que se dieron a conocer principalmente en redes sociales, la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 26 emitió un posicionamiento y señaló que “en este plantel no hay espacio para ningún tipo de agresión o conducta que ponga en riesgo la integridad física, emocional o moral del alumnado”.

Agresor

La institución informó que, en cuanto se tuvo conocimiento de la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos, aplicando las medidas necesarias para proteger a las y los estudiantes involucrados y al resto de la comunidad escolar. También se notificó a las autoridades correspondientes, conforme a lo que marca la normatividad vigente.

No se justifica la violencia

La escuela aseguró que no minimiza ni justifica actos de violencia bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, señaló que trabaja de manera constante para fortalecer un ambiente basado en el respeto, la sana convivencia y el diálogo como vía para resolver conflictos, con el objetivo de asegurar un entorno seguro y adecuado para el aprendizaje.

Finalmente, la dirección reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, firmeza y apego a la ley, y llamó a madres, padres y tutores a reforzar desde casa valores como el respeto, la empatía y la convivencia armónica. Subrayó que la formación de las y los jóvenes es una responsabilidad compartida, y que solo con el trabajo conjunto entre escuela y familia se puede consolidar una comunidad tranquila y segura para todas y todos.

*bb