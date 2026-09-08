Diseño y arquitectura ganan peso como factores de valor en el mercado inmobiliario

Ubicación, precio y metros cuadrados han sido tradicionalmente los principales elementos considerados al momento de adquirir una vivienda. Sin embargo, en un mercado inmobiliario cada vez más competido, un cuarto factor está ganando relevancia: la calidad arquitectónica del proyecto.

La reciente distinción internacional obtenida por dos desarrollos mexicanos vuelve a colocar el tema sobre la mesa.

ICON Condesa e ICON Hamburgo, proyectos de GDC Desarrollos en la Ciudad de México, fueron reconocidos con certificaciones Gold dentro de los GRANDS PRIX DU DESIGN 2026, competencia internacional que evalúa proyectos de arquitectura, diseño, construcción y desarrollo inmobiliario.

ICON Condesa obtuvo Gold en la categoría Real Estate, Construction / Residential Construction, mientras que ICON Hamburgo recibió la misma certificación dentro de Real Estate Development / Future Development.

Para Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos, el diseño debe entenderse como parte integral de la propuesta de valor de un inmueble y no únicamente como un elemento estético.

“Cuando alguien compra un departamento está tomando una decisión patrimonial de largo plazo. Por eso creemos que la arquitectura, los materiales, la distribución y la manera en que el proyecto se integra a su ubicación deben pensarse con el mismo cuidado que los aspectos financieros del desarrollo”, explicó.

La diferenciación cobra especial importancia en mercados urbanos maduros, donde distintos proyectos pueden competir dentro de una misma zona y con rangos de precios similares.

En ese escenario, características difíciles de replicar —como una propuesta arquitectónica reconocible, una distribución eficiente o una relación adecuada con el contexto urbano— pueden convertirse en atributos relevantes para compradores e inversionistas.

“Un desarrollo inmobiliario no termina el día en que se entrega. El verdadero resultado se observa años después: en cómo se conserva, cómo funciona para sus habitantes y qué tan atractivo continúa siendo dentro de su mercado”, señaló Morales Broc.

La distinción obtenida por GDC adquiere además una dimensión particular en el caso de ICON Hamburgo, reconocido dentro de la categoría internacional de Future Development, destinada a propuestas inmobiliarias en desarrollo.

El reconocimiento permite que un proyecto sea evaluado desde antes de su conclusión por especialistas internacionales, tomando en consideración la propuesta integral planteada para el desarrollo.

Los dos Gold se suman además a las distinciones obtenidas este mismo año en los London Design Awards 2026: Platinum para ICON Hamburgo y Silver para ICON Condesa.

La repetición de reconocimientos en certámenes independientes fortalece la idea de que la arquitectura puede convertirse en un elemento tangible de diferenciación dentro de un mercado inmobiliario altamente competido.

Los GRANDS PRIX DU DESIGN destacan precisamente el valor que una distinción internacional puede aportar a la credibilidad y posicionamiento de los proyectos y firmas participantes.

Sin embargo, Morales Broc considera que el reconocimiento debe entenderse como consecuencia y no como objetivo.

“Nunca se diseña un edificio para ganar un premio. Se diseña para las personas que van a vivir en él y para la ciudad donde permanecerá durante décadas. Cuando ese trabajo posteriormente es reconocido por especialistas internacionales, se convierte en una confirmación de que las decisiones tomadas desde el inicio iban en la dirección correcta”, afirmó.

Las certificaciones Gold anunciadas en agosto permiten a ICON Condesa e ICON Hamburgo continuar dentro de la competencia internacional.

La siguiente etapa se resolverá el 19 de noviembre en Montreal, durante la gala en la que serán anunciados los ganadores correspondientes a arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario.

Independientemente del resultado final, los reconocimientos obtenidos durante 2026 muestran una tendencia relevante para el mercado mexicano: en el desarrollo inmobiliario contemporáneo, crear valor implica cada vez más construir identidad, arquitectura y calidad, además de metros cuadrados.